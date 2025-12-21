Pellegrini chce pred sviatkami rokovať s odborníkmi. Až potom sa rozhodne o podpise novely Trestného zákona

Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu Trestného zákona, sa chce prezident Peter Pellegrini riadiť odborníkmi. Ako povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.
„Do posledného dňa, krátko pred sviatkami v pondelok/utorok ma bude čakať rokovanie s odborníkmi. Pozval som si zástupcov ministerstva vnútra, predstaviteľov súdnej moci, ministerstva spravodlivosti,“ povedal Pellegrini s tým, že chce detailne prebrať každý jeden paragraf.
Doplnil, že pri rozhodovaní sa nemôže riadiť tlakom nejakých skupín. „Definitívne rozhodnutie ešte stále nepadlo,“ dodala hlava štátu.
