Na rad prichádza príjemnejšie počasie: Na Slovensku sa na chvíľu objaví jar, ku koncu týždňa však čakajte nepríjemnú zmenu

Búrlivé počasie, zdá sa, nateraz prehrmelo a pred nami je príjemný slnečný deň. Relatívne vysoké by mali byť aj teploty, podobne, ako tomu bolo aj v posledných dňoch. Letné teploty však neprídu.

Ako informuje iMeteo, počasie prešlo do stabilnej fázy, búrky aj dážď na chvíľu odznejú. Pred nami je príjemný jarný deň.

Užite si jarné počasie

Teploty by dnes mohli byť podobne vysoké ako počas predchádzajúcich dní. Ortuť v teplomeroch vystúpi na +18 až +23 °C. Na Spiši a Orave to bude maximálne +16 °C.

Najteplejšie by malo byť v južných okresoch krajiny. Podľa portálu budú teploty o niečo nižšie ako tie, ktoré zažívala táto časť Slovenska pred víkendom, budú však primerané tejto ročnej dobe.

Je však nutné pripraviť sa na to, že pocitová teplota môže byť o niečo nižšia, a to pričinením slabého severného vetra. Ten naberie najväčšiu silu na východe Slovenska, a to v Košickom kraji, kde bude fúkať rýchlosťou 25 kilometrov za hodinu. V ostatných oblastiach bude severný vietor mierny, dodáva iMeteo.

Ako upozorňuje portál, toto počasie nás bude sprevádzať až do konca týždňa. V nedeľu sa však už treba pripraviť na zhoršenie situácie a aj búrky.