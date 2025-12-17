Na pošte zaplatia Slováci výrazne viac: Ceny idú od nového roka hore. Máme však aj dobré správy

Je už akýmsi zvykom, že s novým rokom prichádzajú aj nové ceny, zvyšujú sa dane, rôzne poplatky a podobne. Výnimkou opäť nie je ani Slovenská pošta, no nie všetky jej služby pôjdu s cenou hore, niektoré práve naopak.
Bežný list poslaný druhou triedou zdražie o 20 centov, a také doporučené zásielky pôjdu hore až o 60 centov, čo už predstavuje nemalý nárast. O téme informovali TVNoviny. Dôvodom podľa pošty je fakt, že tieto služby sú využívané čoraz menej a náklady na ich spracovanie preto idú hore. Podaj listov klesol až o 70 percent. Stále však bude lacnejšie, ak list podáte online. Ceny tu stúpnu oveľa menej a rozdiel bude asi euro.
Medzinárodné listy zdražejú
Ceny balíkov sa ale napríklad nezvýšia a pri balíku do 5 kilogramov dokonca zaplatíte o 10 centov menej. Výraznejšie porastú ceny pri medzinárodných listoch. Do Česka o 50 centov, do Európy o 80 centov a do zvyšku sveta o celé jedno euro. Mnohých zrejme poteší aj to, že pošta ruší poplatky za opakované doručenie a preposlanie zásielky.
