Na poslednej rozlúčke s Kirkom sa zišlo 60-tisíc ľudí: Vdova šokovala odpustením vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom

Nina Malovcová
TASR
Pohreb Kirka priniesol nečakaný moment.

Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu zúčastnili na poslednej rozlúčke so zavraždeným konzervatívnym politickým aktivistom Charliem Kirkom, ktorá sa konala na zaplnenom viacúčelovom štadióne State Farm Stadium v meste Glendale v štáte Arizona.

Zatiaľ čo vdova po Kirkovi vyzvala vo svojom príhovore na zmierenie, americký prezident Donald Trump povedal, že Kirk bol „ohavne zavraždený radikalizovaným, chladnokrvným monštrom“, pretože hovoril pravdu. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.

Slová vdovy Eriky Kirkovej

„Odpoveďou na nenávisť nie je nenávisť,“ povedala v príhovore Erika Kirková. „Odpoveď, ktorú poznáme z evanjelia, je láska,“ dodala. Svoje slová adresovala aj vrahovi svojho manžela. „Tomu mladému mužovi odpúšťam,“ odkázala 22-ročnému Tylerovi Robinsonovi utierajúc si slzy, na čo prítomní reagovali búrlivým potleskom. „Toto urobil Kristus a to by urobil aj Charlie,“ dodala.

Trump nazval Kirka mučeníkom

Trump, ktorý vystúpil ako posledný, nazval Kirka „mučeníkom“, „obrom svojej generácie“ a národným hrdinom a pochválil aktivity jeho vplyvnej mládežníckej organizácie Turning Point USA propagujúcej konzervatívnu politiku na stredných školách a univerzitách. Po Kirkovej smrti bola za jej novú šéfku zvolená jeho manželka.

„Bol zavraždený, pretože sa postavil za slobodu a spravodlivosť, za Boha a svoju krajinu, za rozvahu a zdravý rozum. Bol zavraždený, pretože žil statočne a odvážne a argumentoval brilantne a nekompromisne. Robil to, čo bolo správne pre náš národ,“ povedal Trump. Atentát ho urobil „nesmrteľným“.

Trump poukázal na rozdiely medzi Kirkom a ním samotným: Kirk bol „misionár s ušľachtilým duchom“, ktorý akceptoval, že jeho oponenti ho nenávidia. „V tomto s Charliem nesúhlasím: Nenávidím svojho oponenta a nechcem pre neho to najlepšie,“ zdôraznil Trump. „Je mi to ľúto, Erika,“ povedal smerom k vdove. „Charlie je nahnevaný. Pozri, teraz je na mňa nahnevaný.“

Šéf Bieleho domu v prejave opäť spomenul svoje plány zasiahnuť vyslaním Národnej gardy proti údajne bujnejúcej kriminalite v Chicagu, kde Kirk vyrastal. Tvrdil, že jednou z posledných vecí, ktoré mu Kirk povedal, bola prosba, aby zachránil Chicago. „To aj urobíme. Zachránime Chicago pred hroznou kriminalitou,“ vyhlásil Trump.

Rečníci aj z Trumpovej administratívy

Vplyvný poradca Bieleho domu Stephen Miller v príhovore sľúbil, že Kirkovu smrť využije ako hnaciu silu na dokončenie svojej práce. „Netušíte, akého draka ste prebudili. Netušíte, akí odhodlaní budeme zachrániť túto civilizáciu, Západ a republiku,“ povedal Miller.

S prejavmi vystúpili aj viceprezident J. D. Vance, riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová, niekoľko členov Trumpovho kabinetu, či prezidentov syn Donald Trump mladší. Niektorí rečníci vyzdvihli Kirka ako vzor, ktorý povzbudzoval mladých mužov, aby sa ženili a mali deti, pre iných bol ako hlásateľ Božej vôle, hrdina a vlastenec.

Na štadióne s kapacitou vyše 60 000 miest sa objavil aj miliardár Elon Musk, ktorý krátko pôsobil ako šéf Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE) a minulý rok daroval Trumpovej kampani viac ako 250 miliónov dolárov. Hoci mal s Trumpom nezhody, teraz sa s ním družne rozprával.

Atentát na Kirka

Robinson zavraždil 31-ročného Kirka 10. septembra jediným výstrelom na podujatí v areáli kampusu Utah Valley University v americkom štáte Utah. Je obvinený z vraždy a hrozí mu trest smrti. Jeho čin vyvolal obavy z rastúceho politického násilia v USA a prehĺbil rozdiely medzi jednotlivými politickými tábormi. Trump z útoku obvinil radikálne ľavicové organizácie, hoci tomu doteraz nič nenasvedčuje a vyšetrovatelia sa domnievajú, že strelec konal sám.

Zatiaľ čo jeho podporovatelia považujú Kirka za obhajcu konzervatívnych hodnôt a slobody prejavu, jeho oponenti kritizovali jeho rétoriku ako rasistickú, protiimigrantskú a mizogýnnu. Minulý týždeň televízna stanica ABC, patriaca spoločnosti Walt Disney, pozastavila vysielanie tolkšou Jimmyho Kimmela po tom, čo sa konzervatívci sťažovali na jeho komentáre ku Kirkovej smrti.

Pohreb ako kombinácia bohoslužby a politického zhromaždenia

Trumpom vymenovaný šéf Federálnej komisie pre komunikácie (FCC) stanici pohrozil následkami. Už za úsvitu sa tisíce ľudí zhromaždili pred štadiónom v Glendale. Mnohí boli oblečení v červenom, bielom alebo modrom. Návštevníci museli prejsť rozsiahlymi bezpečnostnými kontrolami, aby sa mohli dostať na štadión.

Program sa začal napoludnie miestneho času kresťanskou hudbou, modlitbami a spevom. Podľa agentúry DPA pripomínal kombináciu bohoslužby, kresťanského popového koncertu a politického zhromaždenia, no stal sa aj demonštráciou moci hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou), ktoré stojí za americkým prezidentom Donaldom Trumpom a je zrejme aj katalyzátorom čoraz militantnejšej agendy jeho administratívy.

