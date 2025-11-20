Na poľského veľvyslanca v Petrohrade zaútočili: Krajewski hovorí o vopred pripravenej akcii, napätie medzi krajinami rastie

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Napätie medzi Poľskom a Ruskom sa zvyšuje každým dňom.

Poľský veľvyslanec v Rusku Krzysztof Krajewski uviedol, že sa v nedeľu stal v Petrohrade terčom útoku. Skupina osôb ho najprv slovne napadla a následne sa na neho pokúsila zaútočiť aj fyzicky, v čom im zabránila osobná ochranka veľvyslanca. Incident potvrdil vo štvrtok v rozhovore s poľskou tlačovou agentúrou PAP, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa Krajewského išlo o ďalší nepriateľský akt voči nemu a personálu poľskej diplomatickej misie. Uviedol, že k útoku došlo počas prechádzky, keď ho skupina začala urážať a skandovať protipoľské a protiukrajinské heslá. Následne sa ho pokúsili fyzicky napadnúť.

Vraj to nebola náhoda

Podľa diplomata k útoku nedošlo náhodne, ale išlo o vopred pripravenú akciu. „Ak organizovaná skupina s transparentmi útočí na osobu prechádzajúcu po ulici, nemožno hovoriť o náhode,“ uviedol. Zároveň dodal, že vďaka profesionalite ochranky sa útok neskončil fyzickým zranením. Krajewski informoval, že po incidente zaslal ruským úradom protestnú nótu.

