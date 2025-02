Na južnom Slovensku dostanú prácu ďalší ľudia. Britskej firme sa u nás darí, už čoskoro chystá veľké rozšírenie výroby

Uplynulé mesiace boli pre viaceré priemyselné odvetvia veľmi náročné. Európske firmy totiž zápasia s viacerými výzvami od zvyšovania cien energií, zníženého odbytu, zdražovania pracovnej sily, až po silnú konkurenciu z Ázie. Po dlhšej dobe sa však objavila aj pozitívna správa. Hlási ju britská spoločnosť Corplex, ktorá pôsobí v Hurbanove.

Firma Corplex sa venuje výrobe obalov, úložných systémov a kontajnerov z plastov. Zaujímavosťou je, že medzi jej najväčších klientov patria automobilky ako BMW, Jaguar Land Rover či Audi. Okrem toho má v portfóliu aj reťazec Aldi. Ako teraz informuje Denník E, Briti si na svoj prvý závod mimo západných krajín zvolili práve juh Slovenska. Ten by sa mal už čoskoro masívnejšie rozšíriť.

Súčasných približne 4-tisíc štvorcových metrov by sa malo rozrásť o ďalších 9-tisíc. V praxi to teda prirodzene znamená, že blízke okolie firmy čakajú aj nové pracovné príležitosti. Súčasných 130 pracovníkov by výrobca mal rozšíriť zhruba o dve desiatky nových zamestnancov. Vzhľadom na veľkosť rozšírenia nejde o zásadný počet, no značná časť výroby už podlieha automatizácii. Platí to tiež pre závody v USA, Španielsku, vo Francúzsku či v domovskej Veľkej Británii.

Za úspechom fabrík Corplex je ekologický faktor ich výroby. Ako Denník E upozornil, závod Corplex Slovakia napríklad získal uznávané ocenenie Via Bona Slovakia od Nadácie Pontis v kategórii Zelená firma. Okrem ekologickej výroby sú výrobky od Corplex pevné a ľahké. Navyše, všetky svoje obaly a úložné systémy od klientov spoločnosť po opotrebovaní odoberá späť a znova ich využíva vo výrobe.

Koniec tradičného výrobcu

Kým segment výroby ekologických plastov sa derie na výslnie, tradičný odevný priemysel je u nás na ústupe. Dôkazom je aj koniec ďalšieho dlhoročného hráča – Egotexu. Firma vznikla ešte v roku 1998 a na Slovensku tak pôsobí už viac ako dve desaťročia. Jej špecializáciou je výroba luxusných pánskych oblekov, sák, viest či kabátov. Po 27 rokoch to však musí zabaliť a o prácu príde viac ako 150 ľudí.

Egotex začal pociťovať nižší objem objednávok už vlani, pričom sa majitelia snažili nájsť odbytiská predovšetkým v Taliansku a Nemecku. Táto snaha, bohužiaľ, úspešná nebola a v kombinácii s ďalšími faktormi už nenašli iné východisko, ako výrobu definitívne stopnúť. Dôvody nie sú prekvapením, nakoľko sa opakujú prakticky pri všetkých spomínaných slovenských textilných závodoch.

Ako uviedol majiteľ Ján Michrina, jednou z hlavných príčin je rozpínajúci sa čínsky trh. Európske značky začína do veľkej miery nahrádzať práve čínska výroba a to ako v Číne, tak aj v Európe.