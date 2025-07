Na českých školách budú mať dievčatá vložky zadarmo, takto to bude fungovať. Reakcie ľudí vás prekvapia

V súčasnosti v Česku existuje viacero škôl, ktoré už z vlastnej vôle poskytujú svojim študentkám menštruačné potreby zadarmo. Niektoré majú na toaletách škatule s vložkami, iné aj s tampónmi, a tak si dievčatá samy môžu vybrať, čo použijú. Zdá sa však, že čoskoro by takto mohli vyzerať toalety na všetkých českých stredných a základných školách.

Ako informoval český portál Novinky.cz, dievčatá na stredných a základných školách by už čoskoro mohli mať prístup k menštruačným potrebám zadarmo. Ministerstvo zdravotníctva totiž plánovalo novelu hygienickej vyhlášky, ktorá zaisťuje na školách napríklad mydlo či toaletný papier. Hygienické vložky by tak na školách zabezpečoval zriaďovateľ.

„Ministerstvo zdravotníctva to jednoznačne podporuje. Môžeme hygienickú vyhlášku novelizovať a môže to byť pomerne rýchlo – počas troch až štyroch mesiacov. Vyhláška však z princípu nerieši náklady zriaďovateľov, preto budeme úzko spolupracovať s ministerstvom školstva,“ uviedol ešte v januári tohto roka za okrúhlym stolom na tému menštruačných potrieb v školách podpredseda KDU-ČSL a námestník ministra zdravotníctva Václav Pláteník.

Zmena by mohla nastať už tento rok

Ako informoval portál ÓČKO, novela vyhlášky už v súčasnosti prešla a navrhuje sa v nej zaviesť vložky do škôl už v septembri. Ministerstvo školstva však odporúča posunúť tento termín až od januára, čím by sa to presunulo na nový rok.

Úprava by mala zabezpečiť dostupnosť vložiek na dievčenských toaletách na všetkých základných a stredných školách. Netýkalo by sa to materských a vysokých škôl.

Príloha platnej vyhlášky stanovuje, že všetky hygienické zariadenia v zariadeniach pre výchovu a vzdelávanie musia byť vybavené prostriedkami na hygienické umývanie a sušenie rúk a toaletným papierom. Na tomto zozname chýbajú menštruačné potreby, no to sa už čoskoro zmení. V súčasnosti je pritom zaradenie týchto potrieb do zoznamu na rozhodnutí zriaďovateľa.

„Ministerstvo školstva myšlienku podporuje a problém menštruačnej chudoby neberie na ľahkú váhu. Z finančného hľadiska jednoznačne pôjde o náklady zriaďovateľov, preto bude potrebné to s nimi ešte konzultovať,“ uviedol Michal Černý, riaditeľ Odboru predškolského a základného vzdelávania na ministerstve školstva (MŠMT).

„Snažíme sa budovať príjemné prostredie v školách a k tomu zabezpečenie hygienických potrieb patrí,“ potvrdil námestník ministra školstva Jiří Nantl (ODS).

Ako to bude fungovať?