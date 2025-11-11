Na bielom koni nepricválal: Svätý Martin priniesol hmlu, sivú oblohu a mierne teploty. Vieme, kedy sa ochladí

Každý rok si 11. november spájame s pranostikou o svätom Martinovi, ktorý prichádza na bielom koni. Tento rok však dorazil len Martin, no jeho kôň sa zatiaľ niekde zdržiava. Slovensko sa tak zobudilo do dňa, ktorý má všetky farby jesene. Ráno prinieslo husté hmly, sivú oblohu a vlhký chlad, ktorý má od zimy ešte ďaleko.
Podľa portálu iMeteo sa nad strednou Európou udržiava nevýrazné tlakové pole. To znamená, že k nám zatiaľ neprúdi žiadny výrazne studený vzduch a počasie zostáva pokojné. Obloha sa počas dňa takmer nezmení a slnko sa ukáže len zriedka.
Ráno sa zobudilo do hmiel a ticha
V dolinách a kotlinách sa od skorého rána drží hustá hmla, ktorá sa len pomaly rozplýva. Na severe sa môže objaviť slabé mrholenie, v Tatrách vo vyšších polohách aj niekoľko snehových vločiek.
Na juhu krajiny sa miestami ukáže slnko, no len na krátky čas. Väčšina územia zostane zahalená v sivej oblačnosti. Deň bude pokojný, bez výrazného vetra a bez výkyvov počasia. Hmla a ticho vytvárajú zvláštnu jesennú atmosféru, ktorá je ideálna na prechádzku, ale aj na chvíľu oddychu v teple domova.
Popoludnie bez snehu a vetra
Teploty sa budú pohybovať medzi +6 až +11 °C, v južných okresoch môže byť aj +13 °C. Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa očakáva okolo +2 °C. Vietor bude veľmi slabý, miestami sa úplne utíši. Zrážky budú len ojedinelé, preto väčšina územia zostane suchá. November sa dnes ukazuje v tej svojej najpokojnejšej podobe, v tichej a vlhkej, no stále príjemnej atmosfére.
Aj keď podľa tradície príchod svätého Martina znamená prvý sneh, tento rok si naň ešte chvíľu počkáme. „Počasie zostane v miernom, jesennom režime. Zima sa zatiaľ zdržiava v diaľke,“ uvádza iMeteo. Dnešný deň praje všetkým, ktorí majú radi pomalé tempo, hmlu a teplý nápoj v ruke.
Predpoveď počasia na zajtra
Ani zajtra sa scenár výrazne nezmení. Nad našou oblasťou zostane nevýrazné tlakové pole a od juhozápadu začne do vyšších vrstiev atmosféry prúdiť o niečo teplejší vzduch. Streda prinesie oblačné až zamračené počasie. Miestami, najmä v horských oblastiach, sa oblačnosť môže prechodne zmenšiť.
V noci sa na severe objaví slabý dážď alebo mrholenie, vo vyšších polohách sneženie. Lokálne sa môže vytvoriť aj hmla, ktorá sa udrží až do dopoludnia. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od +6 do +1 °C, v údoliach aj okolo -1 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne +6 až +11 °C, pri prechodnom slnečnom počasí o niečo viac.
Vietor zostane slabý alebo sa vôbec nevyskytne. Zima tak ešte čaká za dverami. Slovensko má pred sebou ďalší pokojný, jesenný deň, v ktorom sa hmla stane hlavným symbolom novembra.
Ochladenie sa blíži
Podľa aktuálnych informácií iMeteo by sa už v nadchádzajúcich dňoch mohlo počasie zmeniť. Na naše územie má doraziť výraznejšie ochladenie, ktoré môže priniesť prvé mrazy a návrat snehu do severných oblastí. Najskôr nás však čaká krátke oteplenie, ktoré prinesie tlaková výš a s ňou aj slnečnejší stred týždňa.
Od štvrtka začne do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu, no len vo vyšších vrstvách. V nížinách ho môže zastaviť nízka oblačnosť. Následne sa očakáva prudký zvrat, pretože od severu sa začne tlačiť chladný vzduch, ktorý prinesie citeľné ochladenie. Modely zatiaľ nie sú jednotné, no výraznejšie ochladenie by mohlo prísť na prelome týždňa, prípadne už počas víkendu.
Nahlásiť chybu v článku