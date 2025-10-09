Na babie leto zatiaľ zabudnite: Na Slovensku úraduje studený front, teploty stále klesajú. Vieme, kedy prídu prvé mrazy

Ak ste dnes ráno otvorili okno s nádejou, že pocítite aspoň kúsok jesenného tepla, pravdepodobne ste ho hneď zatvorili. Vonku je sychravo, mokro a studený vietor sa vám bez milosti zahryzne do tváre. Takéto počasie človeka doslova núti ostať pod dekou s horúcim čajom a predstierať, že svet za oknami neexistuje.
Babie leto, na ktoré sme všetci čakali, sa opäť nekoná. Namiesto slnečných dní s jemným vánkom a vôňou lístia prichádza niečo, čo by sa dalo nazvať jesennou depresiou v plnej sile. Meteorológovia z iMeteo potvrdzujú, že nás čaká ešte viac chladu, vetra a dažďa. A aby toho nebolo málo, víkend prinesie ešte pochmúrnejšie počasie, pri ktorom bude aj vychádzka po meste malým hrdinským činom.
Dážď, hmla a teploty len do 18 °C
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa cez naše územie posúva okludujúci frontálny systém, ktorý od západu smeruje na východ. Prináša so sebou oblačno až zamračené počasie, na severe a západe miestami aj dážď alebo prehánky.
Ráno a dopoludnia sa môže ojedinele objaviť hmla, najmä vo východných oblastiach. Najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 18 °C, na Orave, Liptove a Spiši bude chladnejšie, približne okolo 11 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva len okolo 5 °C. Vietor bude prevažne slabý, popoludní sa na západe zmení na severozápadný s rýchlosťou do 20 km/h.
Nový front prinesie dážď, vietor aj sneh na horách
Situácia sa ani nasledujúci deň výrazne nezmení. Od severozápadu postúpi do karpatskej oblasti ďalší okludujúci frontálny systém, spojený s tlakovou nížou nad Nórskym morom a severnou Škandináviou. Počas piatka bude oblačno až zamračené, miestami prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou, predovšetkým v južnej polovici Slovenska.
Na severe a severozápade sa počas dňa na viacerých miestach očakáva dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier dokonca snehové zrážky. V noci a ráno sa môže objaviť hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 10 až 5 °C, v údoliach ojedinele až k 3 °C.
Denné maximá sa budú pohybovať medzi 13 a 18 °C, no v Žilinskom kraji, na Horehroní a Hornom Spiši len okolo 11 °C. Vietor bude spočiatku slabý, neskôr sa na západe a počas dňa aj inde zmení na severozápadný s rýchlosťou 10 až 30 km/h. Na horách nad pásmom lesa sa môže postupne rozfúkať prudký vietor až víchrica.
Babie leto je definitívne preč
Meteorológovia sa zhodujú, že teplejšie a stabilné dni sa v dohľadnom čase nevrátia. Október bude teplotne podpriemerný, s častými frontmi, zrážkami a vetrom. Slovensko sa tak pomaly, ale isto preklápa do chladného obdobia. Ak ste ešte nespustili kúrenie, najbližšie dni vás k tomu pravdepodobne prinútia. Babie leto sa tento rok opäť nekoná a jeseň ukazuje, že vie byť poriadne neúprosná.
Nahlásiť chybu v článku