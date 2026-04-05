Muž za nájom platí 26 € mesačne: Ukázal život v čínskom slume, je ako krajšie mestá na Slovensku

život v slume

Reprofoto: YouTube.com (@Asheng1987)

Michaela Olexová
Muž pôvodom z Číny prezradil, že nájom ho vyjde na približne 30 dolárov mesačne, čo predstavuje asi 26 eur a 10 centov.

Za túto sumu býva v izbe s rozlohou 12 metrov štvorcových v čínskom slume. Takýto typ bývania si zvolil zámerne – vďaka tomu dokáže ušetriť približne 100 dolárov (87 €) mesačne.

„Ročne to vychádza na 1 200 dolárov (1 044 €), čo už nie je zanedbateľná suma a môžem ju využiť na množstvo iných vecí,“ vysvetľuje Asheng, ktorý prispieva zábermi zo svojho života na sociálnej sieti YouTube.

Šetrím pol mesiaca ročne, tvrdí Číňan

Okrem finančnej úspory výrazne šetrí aj čas. V porovnaní s predchádzajúcim bývaním si skrátil dochádzanie do práce o hodinu denne.

Jeho súčasné bývanie je len desať minút chôdze od pracoviska, čo znamená, že mesačne ušetrí približne 30 hodín.

cestovanie v Číne
Ilustračná foto: Pexels

„Je to, akoby som každý rok získal späť polovicu mesiaca, ktorý by som inak strávil cestovaním,“ dodáva. Šetrenie času aj peňazí je preňho kľúčové. Nechce žiť len prácou – odrobí si svojich osem hodín a zvyšok dňa venuje vlastným záujmom.

Zaujímavé je, že napriek tomu, že žije na mieste, ktoré sám nazval slumom, cíti sa veľmi bezpečne. Okolie je pokryté kamerovým systémom a dobre osvetlené.

„Niekomu by to mohlo prekážať – priveľa kamier, málo súkromia. Mne to však príde úsmevné. Neviem si predstaviť, že by niekto ako ja, s platom 600 dolárov (522 €) mesačne, bol pre niekoho zaujímavý,“ hovorí.

Viete tu žiť pohodlne aj bez toho, aby ste museli patriť k strednej či vyššej vrstve

