Muž v potravinách v Bratislave napadol iného zákazníka. Obvinili ho, hrozí mu trest odňatia slobody

Polícia obvinila pre fyzický konflikt v potravinách na Púchovskej ulici v Bratislave 27-ročného Dominika H. Incident sa stal vo štvrtok doobeda. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Spresnila, že v potravinách došlo k verbálnemu konfliktu medzi dvomi zákazníkmi, ktorý neskôr prešiel do fyzického útoku.
Čo sa stalo?
„Predmetom výmeny názorov sa stalo konanie 27-ročného Dominika H., ktorý sa tlačil na zákazníka pred ním, čo vyústilo do fyzického násilia. Krátko po čine bol napadnutý muž ošetrený pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, pričom 27-ročného Dominika H. zadržala hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že v piatok vyšetrovateľ zadržaného muža obvinil pre trestný čin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.
Nahlásiť chybu v článku