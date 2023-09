Muž si chcel užiť s milenkou, neuveríte, čo použil namiesto kondómu: Toto je jedno z najbizarnejších úmrtí v lekárskych záznamoch

Aj pri milostnom styku by bezpečnosť mala byť na prvom mieste. Na to zrejme myslel aj muž z Indie krátko predtým, ako sa chcel pomilovať so svojou partnerkou. Nemal však po ruke prezervatív. Rozhodol sa to preto vyriešiť skutočne nezvyčajným spôsobom, ktorý ho napokon pripravil o život.

Nemali po ruke prezervatív

Bizarné nehody sa stávajú, no niekedy sa človek sám pripraví o život tým, že nedostatočne používa svoje mozgové závity. Smutnou ukážkou je príbeh muža z Indie, o ktorom pred časom informoval portál Newsweek. 25-ročný Salman Mirza sa chcel pomilovať so svojou bývalou snúbenicou, no nemal po ruke prezervatív.

Namiesto toho, aby si robil starosti s cestou do obchodu, rozhodol sa použiť ako náhradu kondómu epoxidovú živicu, ktorú si aplikoval na pohlavný orgán. Incident sa podľa polície odohral v hotelovej izbe.

Zlyhali mu orgány

Živicu mala dvojica vraj po ruke vždy. Podľa polície pár užívaj drogy a okrem iného inhalovali aj túto látku zmiešanú s bielidlom. Podľa webu News 18 boli muž a žena pod vplyvom kombinácie drog aj v čase, keď sa rozhodli prezervatív nahradiť kreatívnym, no nebezpečným spôsobom, aby zabránili otehotneniu.

Mirzu našli v bezvedomí v kríkoch neďaleko hotela. Muž bol následne prevezený do nemocnice, no jeho stav sa rýchlo zhoršoval a lekári mu už nedokázali pomôcť. Zomrel na následky zlyhania viacerých orgánov.