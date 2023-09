Poľský kňaz usporiadal gay orgie, zavolali si aj prostitúta. Skončilo to predávkovaním tabletkami na potenciu

Otec Tomasz Zmarzły vo svojom byte zorganizoval gay orgie, situácia sa ale zvrhla, keď sa jeden z účastníkov predávkoval tabletkami na podporu potencie. Záchranku musel zavolať prostitút, ktorý sa párty zúčastnil, Zmarzły však zdravotníkov odmietol vpustiť do bytu.

Ako píše web Mail Online, prokuratúra vyšetruje poľského kňaza, ktorý si objednal prostitúta a jeho priateľ skolaboval z predávkovania tabletkami na erekciu. Podľa miestnych médií otec Tomasz Zmarzły údajne usporiadal vo svojom byte v meste Dąbrowa Górnicza večierok. Po užití veľkého množstva tabliet na potenciu však v skorých ranných hodinách jeden z jeho priateľov nahý odpadol.

Záchrannú službu zavolal prostitút, na čo mu kňaz prikázal odísť. Keď prišli záchranári, našli prostitúta čakať pred bytom, ale otec Zmarzły ich údajne odmietol pustiť dovnútra. Podľa niektorých zdrojov to bol práve prostitút, ktorý sa predávkoval a odpadol. Poľský portál Fakt zas hovorí len o „osobe“, nešpecifikuje ale, kto odpadol a kto zavolal záchranku.

Podľa Mail Online na miesto musela byť privolaná polícia, ktorá záchranke vstup do bytu umožnila. Predávkovaného muža našli ležať v bezvedomí na podlahe. Previezli ho do nemocnice, kde sa zotavil a bol prepustený.

Rev. father Tomasz Zmarzly under investigation after ‘g@y 0rgy’ at his apartment ended with his friend overdosing on er3ctile pills https://t.co/qnAuXNiGxD

— PeoplesActs News (@acts_tv91221) September 21, 2023