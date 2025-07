Muž prišiel na to, ako ultralacno precestovať svet: Chodí na šialené nízkonákladové výlety, takto to viete urobiť aj vy

27-ročný tvorca obsahu Kevin Droniak si získal pozornosť vďaka svojmu netradičnému prístupu k cestovaniu. Keď vyrazí na dovolenku, ide na tzv. mikrotrip – v cieľovej destinácii strávi len jeden jediný deň, no dokáže využiť každú minútu aj cent naplno.

„Snažím sa zničiť mýtus, že na cestovanie potrebujete celý týždeň. Nemusíte mať sedem dní na to, aby ste si užili pár hodín na karibskej pláži či zalyžovali si v Colorade. Ak nemáte čas alebo si neviete vziať dovolenku, stále môžete ísť na výlet doslova na jeden deň – a prísť na to, ako to funguje,“ prezradil mladý cestovateľ pre portál People.

Ako vyzerá jeden takýto deň?

Droniak nastúpi v New Yorku do lietadla o šiestej ráno. O 11:00 pristane v San Juane (Portoriko). Po 3,5-hodinovom lete zamieri rovno na pláž, ktorá je od letiska vzdialená len 30 minút. Celý deň si užíva dovolenku v exotike a o polnoci opäť sadne do lietadla, ktoré ho odvezie späť domov.

Túžite konečne vidieť Paríž, Edinburgh, Londýn či Oslo, ale brzdia vás peniaze alebo nedostatok voľného času? Ak by ste cestovali takýmto spôsobom, celú Európu by ste mohli preskúmať za jediný rok.

Najväčšou výhodou je, že pri lacných spiatočných letenkách vôbec nepotrebujete hotel – jednoducho prídete a v ten istý deň odletíte. Droniak tvrdí, že práve takto ušetrí najviac peňazí. Môže ležať na karibskej pláži a nemyslieť na to, že hotel stojí 200 či 300 eur – ubytovanie jednoducho vynecháva. Verí, že pri správnom dobrodružstve je luxus zbytočný. „Cestovná horúčka neprichádza kvôli all-inclusive raňajkám, ale vtedy, keď máte pocit úplnej slobody a objavovania.“

A ako si „mikrotripy“ užiť čo najviac? „Nechám sa viesť prúdom bez vysokých očakávaní. Neviem, čo sa stane, ani či sa zmení počasie. Máš len jeden deň, preto musíš prijať všetko, čo príde,“ opisuje. Ľuďom odporúča plánovať, ale len čiastočne.

„Ideálne je naplánovať si jednu jedinú aktivitu, ktorú chcete zažiť. Kľúčové je neplánovať si priveľa a mať preplnený harmonogram. Ak si naplánujete len jednu aktivitu, stratíte tiež ilúziu nekonečných možností. Keď plán splníte, príde silný pocit uspokojenia. A potom sa často stane, že stihnete ešte viac – a budete sa cítiť ešte lepšie,“ radí.

Dodáva: „V Portoriku som mal v pláne len pláž. Navštívil som ju a bol som spokojný. Potom som si už len užíval – prechádzal sa po meste, jedol v reštaurácii a pred odchodom som sa cítil výborne.“