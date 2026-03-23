Musela to byť rana ako z dela: Lietadlo po zrážke zdvihlo do vzduchu a zdeformovalo, pilot aj kopilot zahynuli

Dve obete na životoch si vyžiadal v pondelok incident na newyorskom letisku LaGuardia, pri ktorom došlo k zrážke lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe. O život prišiel pilot a kopilot, informuje TASR na základe správy televízie NBC News.
Lietadlo spoločnosti Jazz Aviation, prevádzkované spoločnosťou Air Canada, narazilo do vozidla Prístavného úradu New Yorku, ktoré zasahovalo pri inom incidente.
Na základe doterajších informácií utrpeli zranenia dvaja ľudia, seržant a dôstojník. Obaja majú zlomeniny končatín a sú v stabilizovanom stave v nemocnici, dodala televízia.
🚨#BREAKING: New photos show a close-up of the cockpit severely damaged after a plane collided with a fire truck at LaGuardia Airport, resulting in numerous injuries. Both the pilot and co-pilot are reported to be alive but seriously injured. With the firetruck visible on its pic.twitter.com/9FBI9gZBfd
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Lietadlo šlo rýchlosťou asi 48 km/h
Federálny úrad pre letectvo (FAA) vydal po incidente pre letisko príkaz na zastavenie všetkých letov, tzv. ground stop.
Na palube lietadla bolo 76 cestujúcich a štyria členovia posádky. V čase zrážky práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 km/h.
Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť lietadlo stojace na dráhe, pričom malo zdvihnutý nos a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu.
Newyorský úrad pre krízový manažment upozornil verejnosť, aby v okolí letiska nachádzajúceho sa vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami, zdržaniami v doprave a prítomnosťou záchranných zložiek. Úrad na sociálnej sieti X zároveň odporučil vodičom využiť alternatívne trasy.
