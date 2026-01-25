Mrazy sú preč, problémy nie: Na Slovensko prenikol teplý vzduch, počasie sa však zhorší. Už večer nastane zlom

Na naše územie už naplno prenikol teplejší vzduch od juhu a počas uplynulej noci ho sprevádzal aj dážď. Mrazivé a zasnežené počasie, ktoré dominovalo väčšine januára, je definitívne preč. V najbližších dňoch sa preto počasie ponesie v znamení oteplenia, topenia snehu a častejších zrážok.
Otázkou zostáva, či ide len o krátke prerušenie zimy, alebo o dlhodobejšiu zmenu. Podľa portálu iMeteo sa však zima z nášho regiónu úplne nevytratila. Teplý vzduch zatiaľ prenikol najmä na južnú stranu Karpát, ktoré jeho postup severným smerom výrazne obmedzili. Aj preto panujú len niekoľko stoviek kilometrov od Slovenska podstatne chladnejšie podmienky.
Karpaty teplo brzdili, situáciu zmení tlaková níž
Rozloženie teplôt v uplynulých hodinách poukázalo na výrazný kontrast medzi juhom a severom regiónu. Slovensko sa ocitlo v teplejšej vzduchovej hmote, zatiaľ čo severnejšie oblasti zostali v chladnejšom režime. Tento stav však nebude trvať dlho.
Už dnes večer začne počasie na Slovensku ovplyvňovať ďalšia tlaková níž, ktorá naruší doterajšie rozloženie vzduchových hmôt. S jej príchodom sa očakáva zhoršenie počasia a pribúdanie zrážok.
Ako bude dnes?
Podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnešné počasie na Slovensku ovplyvňovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu s tlakovou nížou prehlbujúcou sa nad severným Talianskom, pričom s ňou spojený teplý front začne popoludní od juhozápadu ovplyvňovať aj naše územie.
Očakáva sa prevažne zamračené až hmlisté počasie, miestami mrholenie alebo slabý dážď, vo vyšších horských polohách slabé sneženie, pričom popoludní sa najmä na západe dážď rozšíri na mnohé miesta a v ranných hodinách sa ojedinele môže tvoriť poľadovica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7 °C, na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo 0 °C.
Fúkať bude východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s, na juhozápade miestami okolo 10 m/s, pričom v popoludňajších nárazoch môže zosilnieť až na približne 16 m/s, teda okolo 60 km/h, a k večeru sa najmä nad pásmom lesa očakáva prudký vietor až víchrica. Denný úhrn zrážok bude väčšinou do 3 mm, na juhozápade miestami 3 až 10 mm, vo vysokých horských polohách môže pribudnúť do 3 cm snehu.
Prvá polovica týždňa prinesie citeľné oteplenie
Začiatok nového týždňa bude patriť výraznejšiemu otepleniu. Príliv teplého vzduchu sa bude postupne zosilňovať a denné maximálne teploty budú stúpať. V najteplejších oblastiach môžu už v stredu dosiahnuť hodnoty okolo 10 °C. Spolu s oteplením však prídu aj ďalšie vlny dažďa.
Vyššie teploty v kombinácii so zrážkami spôsobia rýchle topenie snehu, čo sa môže prejaviť vzostupom hladín vodných tokov. Situáciu komplikuje aj fakt, že pôda je po mrazivom období stále premrznutá a vodu nedokáže účinne absorbovať.
V priebehu stredy by sa cez naše územie mohlo presúvať teplotné rozhranie, ktoré oddelí teplý vzduch od chladnejšieho. Práve jeho poloha rozhodne o tom, či budú zrážky vo forme dažďa alebo snehu. Aktuálne odhady naznačujú, že rozhranie by sa mohlo nachádzať nad stredným Slovenskom. Západ krajiny by tak zostal v daždivom režime, zatiaľ čo na východe by sa mohlo opäť objaviť sneženie. Presná poloha rozhrania je však veľmi neistá a môže sa ešte meniť.
Vývoj počasia v druhej polovici týždňa zostáva otvorený. Aktuálne numerické modely zatiaľ viac naznačujú teplejší variant, no istota v predpovedi chýba. Výraznejšie ochladenie sa momentálne črtá až na začiatku februára, čo naznačujú aj dlhodobejšie výstupy modelov. Zima sa tak zo Slovenska síce dočasne stiahla, no jej návrat zatiaľ nemožno úplne vylúčiť.
