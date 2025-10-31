Slováci boli pri vraku sestry Titanicu: Z hĺbky mora priniesli dokument aj jedinečné fotografie, z ktorých mrazí

Nina Malovcová
Slovenskí potápači si splnili sen.

Na dne Egejského mora sa nachádza loď, ktorá sa stala legendou potápačského sveta. Britannic, sesterská loď známeho Titanicu, patrí medzi najvzácnejšie vraky, aké sa podarilo objaviť. V októbri ju navštívili aj dvaja Slováci, Marek Kainráth a Martin Strmiska, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej expedície.

O ich dobrodružstve informovala STVR.

Výnimočný zážitok, aký zažije len pár ľudí

Bola to výzva, ktorá si vyžadovala určitú prípravu, ale ako nebezpečné by som to nevnímal,“ povedal Marek Kainráth. Podľa jeho slov sa k vraku dostalo len niekoľko sto potápačov. „Na Mount Everest bolo približne osemtisíc výstupov, no Britannic videlo len veľmi málo ľudí,“ dodal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Strmiska (@martin.strmiska.photography)

Fotograf Martin Strmiska spomína na okamih, keď sa pred nimi zjavila obrovská silueta lode. „Najkrajší moment je, keď sa z tmy začne vynárať trup Britannicu. Je to niečo, čo sa nedá opísať slovami. Obrovské rozmery a ticho pod vodou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru,“ povedal.

Náročný ponor s krátkym časom pri vraku

Ponor trvá viac ako tri hodiny, no pri samotnom vraku môžu potápači zostať len približne tridsať minút. „Zvyšok času zaberá výstup a dekompresné zastávky, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť,“ vysvetlil Kainráth. Podľa neho je takéto potápanie mimoriadne náročné a vyžaduje si presnosť aj súhru celého tímu. „Pod vodou sa môže všetko zmeniť v sekunde, preto musíte byť pripravení reagovať a zachovať pokoj,“ dodal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Strmiska (@martin.strmiska.photography)

Martin Strmiska už z expedície pripravil krátky dokument aj sériu fotografií. „Keď ste tam dole, máte pocit, že sa dotýkate histórie. Každý lúč svetla, ktorý dopadne na trup lode, vám pripomenie, že aj pod vodou existujú miesta, kde sa čas akoby zastavil,“ uzavrel.

Loď HMHS Britannic sa potopila 21. novembra 1916 počas Prvej svetovej vojny v Egejskom mori neďaleko gréckeho ostrova Kea. Slúžila ako nemocničná loď, keď narazila na nemeckú mínu. Potopila sa približne za 55 minút. Dnes leží na morskom dne v hĺbke asi 120 metrov.

