Možno ste ako dieťa mali nyktofóbiu alebo terafóbiu, a ani ste o tom nevedeli. Tieto strachy pritom trápia väčšinu detí

Dieťaťu sa môže zdať množstvo veci desivých. Napríklad, keď má prejsť v noci do kúpeľne alebo keď si ľahne do postele a tma a zvuky okolia navodia strašidelnú atmosféru. Či už je to šum lístia na stromoch za oknom, či vŕzgajúce dvere, detská predstavivosť pracuje naplno, a tak nikoho neprekvapí obvinenie, že sa v skrini alebo pod posteľou skrýva príšera.
Príčiny strachu a úzkosti u detí sú často mimo našej kontroly a môžu byť genetické alebo environmentálne, vysvetlila Megan Jeffreys, detská psychologička v Phoenix Children’s, pre portál Huffpost. Niektoré fóbie sú pritom častejšie ako iné a pravdepodobne ste ich v detstve zažili tiež bez toho, aby ste vedeli, že majú svoj názov.
„Na rozvoj špecifických fóbií celkovo prispieva niekoľko faktorov,“ povedala Jefferys a dodala: „Po prvé, niektoré deti majú biologickú náchylnosť k rozvoju úzkostných porúch. Ak má rodič úzkostnú poruchu, dieťa má väčšiu pravdepodobnosť, že u neho vznikne fóbia.“ Okrem toho môže hrať úlohu v tom, či sa u dieťaťa vyvinie fóbia a akú formu bude mať aj jeho doterajšia skúsenosť (inými slovami to, čo dieťa zažilo), dodala Jeffreysová.
Nyktofóbia: strach z tmy
Strach z tmy je azda najčastejším, ktorý u dieťaťa môžeme pozorovať. Kto z nás sa ako dieťa nebál tmy? Vedeli ste však, že dôvodov na tento strach je hneď viacero? Niektoré je pritom možné obmedziť, zatiaľ čo iné sú prirodzené a jednoducho súvisia s detskou fantáziou.
„Toto sa zvyčajne stáva problémom, keď sa fantázia dieťaťa ďalej rozvíja. Väčšinou to pozorujem u detí vo veku od 3 do 6 rokov,“ hovorí Zishan Khan, certifikovaný detský, dorastový a dospelý psychiater, a pokračuje: „Aby bolo jasné, nejde tu o dieťa, ktoré sa jednoducho cíti nepríjemne, keď je v tmavej miestnosti. Často je to dôsledok vystavenia strašidelným príbehom, filmom alebo dokonca rozhovorom, ktoré zachytia od iných.“
„To vedie k tomu, že si v mysli katastroficky predstavujú, čo sa potenciálne stane, keď nebudú môcť jasne vidieť v tmavom priestore, a môže to mať paralyzujúci účinok, pokiaľ ide o intenzitu,“ dodal Khan.
