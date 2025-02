„Možno by tu dnes s nimi bol ich 6-ročný syn alebo dcéra“: Zuzana Čaputová spomína na Jána a Martinu, Slovákom posiela odkaz

V piatok 21. februára si pripomíname sedem rokov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá otriasla Slovenskom. Tento tragický čin sa stal symbolom boja za slobodu slova a transparentnosť v našej spoločnosti. Okrem zhromaždení, na ktorých si Slováci uctili ich pamiatku, sa k výročiu vyjadrila aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.

„Je to už 7 rokov. Možno by tu dnes s nimi bol ich 6-ročný syn alebo dcéra, možno viac detí. Dokončený dom, splnené sny, aj tie premárnené, či odložené ako to v živote býva. Za Jánom určite nové skvelé články, za Martinou nové archeologické objavy. Sedem rokov ich života, ktoré sa nestali,“ napísala na sociálnej sieti Čaputová.

Bývalá prezidentka ocenila jeho prácu investigatívneho novinára. To, že už nie je medzi nami, je dôkazom toho, že „vadila, vyrušovala“. „Každá strata, obzvlášť mladých životov je tragédia. O to väčšia, ak sa stane pre napĺňanie poslania. V dnešnom svete, keď sa najvzácnejším artiklom stáva nádej, to nesmieme vzdať s našou snahou o lepšie Slovensko. Aj kvôli Jánovi a Martine,“ napísala Zuzana Čaputová.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Najpravdepodobnejším motívom bola podľa polície jeho investigatívna žurnalistická práca.