Môže si splniť všetky sny: Svet má nového multimilionára, šťastie mu priniesli tieto čísla

Lotéria EuroMillions má nového multimilionára. V poslednom žrebovaní padol obrovský jackpot a všetky výherné čísla uhádol jediný hráč. Výhra dosiahla približne 181 miliónov libier, čo predstavuje viac než 210 miliónov eur. Ide o jednu z najvyšších výhier v histórii britskej národnej lotérie.
O výhre informoval britský denník Mirror. Podľa dostupných informácií bol víťazný tiket zakúpený vo Veľkej Británii, pričom jeho majiteľ sa zatiaľ neprihlásil. Organizátori preto vyzývajú hráčov, aby si skontrolovali svoje tikety, keďže práve medzi nimi môže byť nový multimilionár.
Jackpot padol jedinému hráčovi
Výhra padla v utorňajšom žrebovaní, v ktorom sa podarilo jednému hráčovi správne uhádnuť všetkých päť hlavných čísel aj dve doplnkové Lucky Stars. Výherná kombinácia bola 12, 14, 27, 44 a 50, doplnkové čísla Lucky Stars mali hodnoty 4 a 12.
Takáto presná zhoda znamená automaticky hlavnú výhru v lotérii EuroMillions. Podľa organizátorov ide o tretiu najvyššiu výhru v histórii britskej národnej lotérie a zároveň o najväčší jackpot, ktorý padol v roku 2026.
Výhra, ktorá môže zmeniť život
Na mimoriadnu výhru reagoval poradca pre výhercov zo spoločnosti Allwyn Andy Carter. „Je to fantastická správa. Niekto vo Veľkej Británii vyhral život meniacu sumu 181 miliónov libier. Ide o najväčšiu výhru v tomto roku a tretiu najvyššiu v histórii britskej národnej lotérie,“ uviedol.
Výherca sa môže po potvrdení tiketu rozhodnúť, či zostane v anonymite, alebo svoju identitu zverejní. V minulosti sa niektorí víťazi rozhodli vystúpiť v médiách, iní si súkromie ponechali.
Padli aj ďalšie vysoké výhry
Okrem hlavného jackpotu sa rozdávali aj ďalšie výhry. Jeden z hráčov získal viac než 355-tisíc libier (približne 410-tisíc eur) za uhádnutie piatich čísel a jednej hviezdy.
Ďalší účastník si odniesol vyše 16-tisíc libier (približne 18-tisíc eur) po tom, čo správne tipoval všetkých päť hlavných čísel. Po vyplatení jackpotu sa suma v lotérii EuroMillions resetuje. V nasledujúcom žrebovaní sa bude hrať približne o 14 miliónov libier (asi 16 miliónov eur).
Nahlásiť chybu v článku