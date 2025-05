Moskvu čaká strašný koniec: Rusko je omnoho slabšie ako Sovietsky zväz. Vydieranie Ukrajiny vraj neprinesie výsledky

Politické vydieranie Ukrajiny neprinesie požadovaný výsledok. Ako referuje web espreso.tv, povedal to ukrajinský politológ Mychajlo Basarab.

Tvrdí, že v dohľadnom čase neočakáva z Bieleho domu žiadne prelomové vyhlásenia. „Postoj Trumpovho tímu voči Moskve je jasný. Nezmení sa, nech by sme jej navrhli čokoľvek,“ vraví Basarab a dodáva: „Vydieranie Ukrajiny neprinesie požadovaný výsledok, pretože to by museli vyvíjať tlak nie na pár ľudí, ale na celý národ. A na Ukrajine bude stále dosť tých, ktorí budú v boji pokračovať za každých okolností.“

Basarab je presvedčený, že Ukrajina má „mnohonásobne viac prirodzených spojencov ako kedykoľvek predtým“. „Rusko nie je ZSSR. Je oveľa slabšie. A čaká ho hrozný koniec. Spravme si svoju časť domácej úlohy. Skutoční spojenci pomôžu a tých zvyšných určite premôže hanba,“ skonštatoval ukrajinský politológ.

Ukrajinská armáda zastabilizovala frontovú líniu okolo mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa ruské jednotky už niekoľko mesiacov pokúšajú o prienik. Ukrajinským silám sa v niektorých častiach tejto oblasti podarilo prebrať aj taktickú iniciatívu. Oznámil to v utorok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Pokrovsk je momentálne z troch strán obkľúčený ruskými silami, ale stále ho ovláda Ukrajina, a to aj napriek niekoľkým mesiacom intenzívnych ruských útokov. Syrskyj ešte koncom apríla povedal, že Rusi výrazne zvýšili intenzitu bojových akcií, pričom svoje hlavné úsilie sústredili smerom na Pokrovsk.

V najnovšom príspevku na sieti Telegram hlavný veliteľ pripustil, že okolie Pokrovska je jedným z najzložitejších úsekov frontovej línie rusko-ukrajinskej vojny, no ukrajinskej armáde sa postup nepriateľa podarilo obmedziť.

„Vďaka odvahe a šikovným činom vojakov ozbrojených síl sa nám však podarilo stabilizovať situáciu v tejto operačnej zóne v Doneckej oblasti a na niektorých miestach prevziať taktickú iniciatívu,“ napísal Syrskyj.

Pokrovsk je dôležitým logistickým uzlom. V prípade, že by sa ho Rusku podarilo obsadiť alebo plne obkľúčiť, napomohlo by svojmu cieľu obsadiť zvyšnú časť Doneckej oblasti, ktorú teraz nekontroluje, napísala agentúra Reuters.

Niektorí obyvatelia žijúci v častiach regiónu, ktoré ovláda Ukrajina, koncom minulého roka uviedli, že uvažujú o odchode v očakávaní, že Moskva napokon Pokrovsk obsadí. Od začiatku tohto roka však na frontovej línii v okolí mesta dochádza len k čiastkovým zmenám, dodala agentúra.