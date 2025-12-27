Módna revolúcia: Najväčšie trendy v oblasti šálov, ktoré zmenia celý outfit, odhaľte hity zimnej sezóny

Aktuálne dominujú rôzne materiály, od teplejších až po saténové šatky, ktoré z vás spravia femme fatale.

Šály už dávno nie sú iba praktickým doplnkom na zahriatie. V posledných sezónach sa stali jedným z najvýraznejších módnych prvkov, ktoré dokážu premeniť aj ten najjednoduchší outfit na štýlový „look“. Od výrazných kúskov až po kašmírové šály. Či už si ich omotáte okolo krku, používate ako čelenku alebo si ich priväzujete na tašku, šatky a šály sú vždy všestrannou zimnou nevyhnutnosťou.

V tejto sezóne sú šály luxusnejšie a elegantnejšie než kedykoľvek predtým, s ekologickými a prírodnými materiálmi, bohatými textúrami a nekonečnými možnosťami stylingu. Návrhári aj influencerky sa zhodujú, že práve tento módny doplnok dominuje v najrôznejších podobách: od masívnych oversized kúskov cez jemné saténové variácie až po extravagantné vzory a nečakané spôsoby viazania. Po ktorých by ste mali podľa portálu Current Boutique siahnuť?

Ak ste si doteraz mysleli, že šál je len nenápadný doplnok, tentokrát budete mať úplne nový pohľad – šál je módnym vyhlásením, ktorý udáva tón celej sezóne. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame prehľad najväčších trendov, ktoré budú vládnuť tejto zime aj začiatku jari.

Luxusné zahriatie s mohérom a kašmírom

Trendy šálov sa točia okolo prírodných materiálov, pričom mohér a kašmír sú na vrchole zoznamu. Mohér, získavaný z angorských kôz, a kašmír, z mäkkej podsrsti kašmírových kôz, sú cenené pre svoje teplo, mäkkosť a odolnosť. Tieto materiály sú dostatočne teplé aj na najchladnejšie dni, ale zároveň dostatočne priedušné pre rôzne teploty.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa SIELARDI (@sielardi_)

Kašmírové šatky sú ľahké, ultra mäkké a hypoalergénne, vďaka čomu sú nevyhnutnosťou na zimu. Pre klasický vzhľad preložte kašmírovú šatku na polovicu, omotajte si ju okolo krku a konce prestrčte cez záhyb. Mohérová nadýchanosť dodáva teplo a hravú textúru, ideálnu na styling v mimoriadne chladných dňoch. Skombinujte svoju mohérovú šatku s vlneným kabátom na mieru pre útulný, ale sofistikovaný outfit.

Pohodlie s hrubými pletenými šálmi

