Moderátorka Jana Hospodárová sa odhodlala na veľkú zmenu: Konečne spravila prvý krok

Splniť si sen sa dá aj po rokoch, keď človek nazbiera odvahu a pustí sa do niečoho, čo nosil v sebe dlhý čas. Presne to urobila známa slovenská moderátorka, ktorá sa po rokoch rozhodla nadviazať na svoju dávnu lásku – herectvo a objaviť ho tentoraz cez mikrofón v dabingovom štúdiu.

Ako uviedol portál Topky, Jana Hospodárová sa do sveta dabingu vybrala po dlhšom zvažovaní. Priznala, že už ju to dávnejšie ťahalo týmto smerom, no reálne konala až v tomto roku. Predsavzatie si dala na Silvestra 2024, a hoci odvtedy uplynul rok, v marci si na svoj sľub spomenula a skutočne sa prihlásila.

Návrat k herectvu a nová šanca v dabingu

Prvé skúsenosti z dabingu si moderátorka veľmi užíva a opisuje ich ako návrat v čase. „Akoby som sa vrátila do mladosti. Ja som chvíľu navštevovala herectvo na VŠMU a opäť sa mi to tak vrátilo všetko späť. A ja som opäť herečka,“ smeje sa s iskrou v očiach. Zatiaľ má za sebou len pár hodín, no už teraz sa naplno sústredí na to, aby sa v tejto oblasti zlepšovala. „Chvália ma, ale je to prikrátko, uvidíme, čo prinesie čas,“ zhodnotila svoje začiatky.

Síce herectvo v minulosti nedotiahla do konca, teraz má pocit, že dostala druhú šancu. „Jednoznačne! Preto to robím. Aj keď som si vedomá toho, že sú zrejme tieto miesta vychytané fantastickými hercami a herečkami, ale keď budem dobrá, možno si na mňa niekto spomenie,“ dodala moderátorka.

Herecké vzory a podpora, ktorá ju ženie vpred