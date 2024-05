Mnohí si bez nej nevedia predstaviť svoj deň: Cena tejto suroviny výrazne rastie, pocítiť by sme to mali aj v obchodoch

Ako vyplýva z najnovších správ, káva si v súčasnosti neprechádza najlepším obdobím. Po kritických rokoch 2021 a 2022 jej cena opäť prudko rastie. Dôvodom môže byť aj počasie vo Vietname, ktorý vytvára tretinu svetovej produkcie odrody robusta. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

„Vo Vietname sa produkuje okolo tretina svetovej produkcie kávy robusta, preto aj cena reagovala rastom a dostala sa na maximá od roku 1970. Niet sa čomu čudovať, keďže vietnamskí producenti očakávajú pokles produkcie a exportu až v okolí 20 percent,“ uviedol pre tvnoviny.sk analytik Marek Nemky. Spolu s odrodou robusta rastie aj populárna arabica, jej cena by však nemala stúpať tak prudko.

Odborníci v každom prípade očakávajú, že sa súčasná svetová situácia podpíše aj na cenovkách v obchodoch a Slováci si za kávu priplatia. To pre portál potvrdili tiež domáci pražiari, podľa ktorých zdražovanie určite príde, ak sa situácia, teda nepriaznivé počasie, rýchlo nezmení. „Zatiaľ nezdražujeme, pretože niektoré nové zbery prichádzajú až teraz. Niektoré kávy si momentálne musíme rezervovať a už sú aj drahšie. Ak to takto pôjde ďalej, tak budeme musieť ceny zdvihnúť aj my,“ ozrejmil jeden z nich.