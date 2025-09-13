Mnohí pochybujú, či sú to oni. Tieto celebrity si prešli dramatickou zmenou vzhľadu, po ktorej ich spozná málokto

Každý sa už určite pozeral na niekoho staré a nové fotografie a zažil pocit, ako keby videl dvoch úplne odlišných ľudí. Človek sa mení, za čo môže hlavne čas, no formujú nás aj skúsenosti a životný štýl, ktorý vedieme. Ak sa k tomu pridajú neobmedzené možnosti skrášľovania v oblasti plastickej chirurgie a estetických zákrokov, radikálna zmena tváre sa môže udiať akoby šibnutím čarovného prútika a do pár hodín.
Určitými premenami si prešli mnohé známe hviezdy, no nie je sa príliš čomu čudovať. Keďže sa často prezentujú na verejnosti, chcú vyzerať čo najlepšie. Otázkou je, či sa nepostarali o pravý opak. V každom prípade, pri pohľade na niektoré celebrity sa ľuďom zatají dych. Zmenili sa totiž takým spôsobom, až sa objavujú pochybnosti, či sú to skutočne oni. Ale je jedno, čo si o tom myslia druhí. Oni sú spokojní a pripomínajú nám, že za krátky čas sa človek môže stať úplne inou – a lepšou – verziou samého seba. Ktorých známych osobností sa to podľa Brightside týka?
Kristen Stewart
Počas posledného desaťročia prešla Kristen Stewart, hviezda ságy Twighlit, pozoruhodnou zmenou svojho vzhľadu. Známa svojimi ikonickými úlohami a jedinečným štýlom, sa od svojich začiatkov ako herečka s novou tvárou vyvinula k sebavedomému prijímaniu rôznych farieb vlasov, dĺžok a módnych preferencií.
V tomto desaťročí sa zmenila v módne progresívnu a všestrannú osobnosť, ktorá podmaňuje divákov nielen svojím hereckým umením, ale aj svojím vyvíjajúcim sa a podmanivým zmyslom pre štýl.
