Minulosť zahodia za hlavu a vstúpia do novej reality. Toto sú znamenia zverokruhu, ktoré dajú zbohom starému životu

U niektorých ľudí dochádza k posunu do úplne novej časovej osi vo svete manifestácie, ktorá je už v pohybe. Inak povedané, ide o moment, keď veci zapadnú tak, ako majú a staré vzorce zmiznú. Odrazu budú mať pocit, že sa z nich stáva iný človek žijúci v realite, ktorú si sami vytvorili. Ktoré znamenia zverokruhu budú mať v rukách tú moc a hlavne silu a odhodlanie skoncovať so starým životom?

Zatiaľ čo mnohí sa zvyknú neustále sťažovať na to, čo sa im deje, utápajú sa vo svojej minulosti, ktorá má rozhodujúce slovo v ich živote a prítomnosť ide do úzadia, iní prevezmú kontrolu a začnú konať. Niečo sa v nich zmení, posunú sa vpred a ich realita nadobudne nový rozmer. Už sa nebudú pozerať za seba a na to, čo bolo, staré vzorce zmiznú a oni budú žiť v prítomnosti s vidinou na skvelú budúcnosť. Podľa Collective World sa to bude týkať štyroch znamení zverokruhu, ktoré sa môžu tešiť na novú realitu.

Baran

Spočiatku si budete prechádzať tichou búrkou. Na povrchu sa môže zdať, že ste v poriadku, no po emocionálnej stránke došlo k zmene. Zbavujete sa starých verzií seba samého a spochybňuje to, čomu ste čelili doteraz a či to bolo pre vás skutočne dobré. Vstupujete do novej éry, v ktorej ukážete svoje autentické „ja“. Prvýkrát po dlhom čase dávate skôr na svoje srdce než na rozum, ktorý predtým u vás dominoval. Ste pripravený začať život, v ktorom ste sa skutočne cítili dobre.

Vesmír si vezme do parády neporiadok, či už vo vzťahoch alebo v starých zvykoch, ktoré už nezodpovedajú vášmu budúcemu „ja“. Pociťujete náhle nutkanie začať odznova, presťahovať sa, zmeniť kariéru a konečne počúvať ten vnútorný šepot, ktorý ste doteraz ignorovali.

Blíženci