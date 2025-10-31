Ministerstvo zahraničia malo nakúpiť stovky kíl čokolády: Blanár zverejnil skutočné čísla, takto to vysvetlil

Foto: SITA/MZV SR, Tomáš Bokor

Nina Malovcová
Ministerstvo zahraničných vecí reaguje na poslankyňu Bajo Holečkovú.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) sa ostro ohradilo voči tvrdeniam poslankyne Martiny Bajo Holečkovej, ktorá na sociálnych sieťach uviedla, že rezort vedený Jurajom Blanárom si mal objednať neuveriteľných 280 kilogramov čokolád a stovky fliaš alkoholu.

Podľa statusu zo sociálnej siete poslankyne ministerstvo nakúpilo sladkosti za tisíce eur, vrátane 94 kilogramov čokolád Merci, 52,5 kilogramu Raffaella, 40 kilogramov Ferrero Rocher, 30 kilogramov mandlí v čokoláde, 29,5 kilogramu čokolád Milka, 17,8 kilogramu Kinder Bueno, 11 kilogramov Mon Chéri a 5,1 kilogramu bonboniér Tatiana.

Poslankyňa zároveň ironicky dodala, že by ju zaujímalo, čo s takým množstvom sladkostí chce rezort robiť. Podobne skritizovala aj nákup 450 fliaš vína, 300 fliaš sektu, 80 fliaš prosecca a 77 fliaš tvrdého alkoholu, ktoré mali byť podľa nej súčasťou jednej objednávky.

Ministerstvo: Rámcová dohoda nie je objednávka

Ako zdroj informuje samotné ministerstvo vo svojom stanovisku na sociálnej sieti, tieto tvrdenia označilo za „nepravdivé a manipulatívne“. Rezort vysvetlil, že nešlo o nákup čokolád, ale o uzavretie rámcovej dohody so spoločnosťou KON-RAD spol. s r. o., ktorá určuje len podmienky budúcich možných dodávok podľa aktuálnej potreby počas nasledujúcich 24 mesiacov.

„Predávajúci berie na vedomie, že objednanie tovaru na základe rámcovej dohody je právom kupujúceho, nie je jeho povinnosťou a teda kupujúci nie je povinný čerpať alebo vyčerpať finančný limit,“ uvádza sa priamo v dokumente, na ktorý ministerstvo upozornilo. Inými slovami, MZVEZ si žiadnych 280 kilogramov čokolád neobjednalo, iba si zabezpečilo rámcové podmienky pre budúce menšie objednávky.

Rezert kúpil len 58,86 kg čokolád

Ministerstvo uviedlo aj konkrétne čísla: „MZVEZ doposiaľ kúpilo nie 280 kg, ale 58,86 kg čokolád na reprezentačné účely,“ teda na oficiálne prijatia a rokovania s domácimi aj zahraničnými partnermi. Podľa rezortu ide o bežnú prax – počas roka sa na pôde ministerstva konajú stovky bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní, kde sa občerstvenie považuje za štandard.

Ilustračná foto: Unsplash

Rovnako rezort poprel, že by nakúpil stovky litrov alkoholu. „MZVEZ doposiaľ zakúpilo 45 kusov fliaš alkoholického nápoja, ktoré sú podávané na oficiálnych slávnostných podujatiach,“ spresnilo ministerstvo.

Úsporné opatrenia a nižší finančný limit

Diplomatický rezort zároveň zdôraznil, že po prijatí vládnych konsolidačných opatrení pristúpil aj k vlastným úsporám. Hodnota aktuálnej rámcovej dohody je 53 743,66 eura, pričom v roku 2021 bola suma 60 258,57 eura. Ministerstvo teda uzatvorilo zmluvu s nižším finančným limitom a nie je povinné vyčerpať jej plnú hodnotu.

„Uvedenie neúplných a úmyselne hyperbolizovaných tvrdení považujeme za manipulatívne s cieľom poškodiť meno MZVEZ,“ uzatvára svoju reakciu rezort zahraničných vecí.

