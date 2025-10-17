Ministerka Saková kritizuje rýchle tempo Bruselu: Nemáme dostatočné kapacity na náhradu dodávok ruských energií, tvrdí

Kroky výborov Európskeho parlamentu (EP), ktoré schválil sprísnenie termínov pri úplnom sa odstrihávaní od ruských dodávok energií, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú neprekvapili. Ministerka to očakávala. Do Štrasburgu a Bruselu však odkazuje, že Slovensko bude naďalej bojovať za svoju energetickú bezpečnosť.
Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu, potrubného aj skvapalneného (LNG), už od 1. januára 2026. Pôvodne sa hovorilo o januári 2028.
Zákaz sa dotkne aj ruskej ropy
Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy.
„Upozorňovala som na toto riziko, že sa môžu viaceré veci čo sa týka REPowerEÚ v Európskom parlamente a v jednotlivých výboroch zmeniť, že sa môžu posúvať niektoré termíny. V pondelok v Luxemburgu budeme informovať o svojom postoji a postupoch, pretože my musíme chrániť slovenské záujmy, slovenské hospodárstvo. Každé jedno politické či ideologické rozhodnutie pokiaľ nemá presne definované dopady na jednotlivé ekonomiky štátov EÚ je pre nás absolútne neprijateľné,“ zdôraznila ministerka Saková.
Slovensko a Maďarsko sú najviac ohrozené
Slovenské ministerstvo hospodárstva je v kontakte so Slovnaftom a prostredníctvom ambasády aj s Maďarskom. „My nielen v rope, ale aj pri plyne sme na konci každého potrubia. Ak by bol zastavený tok ropy, ktorý momentálne ide cez Ukrajinu, od 1: januára 2026, tak samozrejme by to bol problém. Tie súčasné prepravné kapacity ani plynu, ani ropy sa obávame, že nie sú postačujú pre koncové krajiny Slovensko a Maďarsko a budeme tým najviac ohrození,“ zdôraznila Saková.
Ako referuje oficiálny web europarlamentu, výnimky budú povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.Podľa navrhovaných pravidiel budú môcť energetickí operátori uplatniť „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze ruského plynu, keďže zákaz dovozu bude považovaný za suverénne opatrenie mimo ich kontroly.
Prísnejšie pravidlá pre dovoz a skladovanie plynu
Poslanci navrhujú zakázať dočasné skladovanie plynu ruskej produkcie v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Na zabránenie obchádzaniu sankcií budú operátori povinní predložiť colným orgánom prísnejšie a detailnejšie dôkazy o pôvode plynu pred jeho dovozom alebo skladovaním, pričom bude potrebné predchádzajúce povolenie v závislosti od pôvodu.
Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy, pričom pre takýto dovoz vyžadujú predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny pôvodu.
Okrem toho sa text výslovne zameriava na riziká obchádzania – ako je preznačený dovoz, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny – tým, že zavádza povinnosť certifikácie pôvodu ropovodov, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré má spravovať Komisia.
Žiadne výnimky pre ohrozenie energetickej bezpečnosti
Poslanci EP nakoniec vypustili doložku o preskúmaní, ktorá by Komisii umožnila povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ. Zároveň posilnili jej presadzovanie zavedením sankcií za porušenie nariadenia. Legislatíva bola schválená pomerom hlasov 83 ku 9 s jedným zdržaním sa a poslanci zároveň schválili začatie rokovaní s dánskym predsedníctvom Rady EÚ.
O rozhodnutí bude informované plénum Európskeho parlamentu na najbližšej schôdzi od 20. do 24. októbra. Tento legislatívny krok reaguje na systematické zneužívanie energetických dodávok Ruskom ako zbrane, ktoré sa stupňuje od invázie na Ukrajinu v roku 2022, vrátane manipulácie trhu a obmedzovania dodávok, čo spôsobilo výrazný nárast cien energií.
