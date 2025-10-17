Ministerka Saková kritizuje rýchle tempo Bruselu: Nemáme dostatočné kapacity na náhradu dodávok ruských energií, tvrdí

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Zákaz ruského plynu a ropy od roku 2026 môže vážne zasiahnuť slovenské hospodárstvo.

Kroky výborov Európskeho parlamentu (EP), ktoré schválil sprísnenie termínov pri úplnom sa odstrihávaní od ruských dodávok energií, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú neprekvapili. Ministerka to očakávala. Do Štrasburgu a Bruselu však odkazuje, že Slovensko bude naďalej bojovať za svoju energetickú bezpečnosť.

Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu, potrubného aj skvapalneného (LNG), už od 1. januára 2026. Pôvodne sa hovorilo o januári 2028.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kremeľ sa hrnie do debaty s USA, boja sa Tomahawkov: Zelenskyj sa stretne s Trumpom, ruské drony útočili na jeho rodné mesto
2.
Donald Trump sa v Budapešti stretne s Vladimirom Putinom, oznámil po skončení telefonátu šéf Bieleho domu
3.
Donald Trump sa chce opäť porozprávať s Putinom, následne sa v Bielom dome stretne so Zelenským: O tomto budú diskutovať
Zobraziť všetky články (1339)

Zákaz sa dotkne aj ruskej ropy

Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy.

„Upozorňovala som na toto riziko, že sa môžu viaceré veci čo sa týka REPowerEÚ v Európskom parlamente a v jednotlivých výboroch zmeniť, že sa môžu posúvať niektoré termíny. V pondelok v Luxemburgu budeme informovať o svojom postoji a postupoch, pretože my musíme chrániť slovenské záujmy, slovenské hospodárstvo. Každé jedno politické či ideologické rozhodnutie pokiaľ nemá presne definované dopady na jednotlivé ekonomiky štátov EÚ je pre nás absolútne neprijateľné,“ zdôraznila ministerka Saková.

Slovensko a Maďarsko sú najviac ohrozené

Slovenské ministerstvo hospodárstva je v kontakte so Slovnaftom a prostredníctvom ambasády aj s Maďarskom. „My nielen v rope, ale aj pri plyne sme na konci každého potrubia. Ak by bol zastavený tok ropy, ktorý momentálne ide cez Ukrajinu, od 1: januára 2026, tak samozrejme by to bol problém. Tie súčasné prepravné kapacity ani plynu, ani ropy sa obávame, že nie sú postačujú pre koncové krajiny Slovensko a Maďarsko a budeme tým najviac ohrození,“ zdôraznila Saková.

Foto: SITA/AP

Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu – potrubného aj skvapalneného (LNG) – od 1. januára 2026.

Ako referuje oficiálny web europarlamentu, výnimky budú povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.Podľa navrhovaných pravidiel budú môcť energetickí operátori uplatniť „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze ruského plynu, keďže zákaz dovozu bude považovaný za suverénne opatrenie mimo ich kontroly.

Prísnejšie pravidlá pre dovoz a skladovanie plynu

Poslanci navrhujú zakázať dočasné skladovanie plynu ruskej produkcie v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Na zabránenie obchádzaniu sankcií budú operátori povinní predložiť colným orgánom prísnejšie a detailnejšie dôkazy o pôvode plynu pred jeho dovozom alebo skladovaním, pričom bude potrebné predchádzajúce povolenie v závislosti od pôvodu.

Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy, pričom pre takýto dovoz vyžadujú predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny pôvodu.

Okrem toho sa text výslovne zameriava na riziká obchádzania – ako je preznačený dovoz, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny – tým, že zavádza povinnosť certifikácie pôvodu ropovodov, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré má spravovať Komisia.

Žiadne výnimky pre ohrozenie energetickej bezpečnosti

Poslanci EP nakoniec vypustili doložku o preskúmaní, ktorá by Komisii umožnila povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ. Zároveň posilnili jej presadzovanie zavedením sankcií za porušenie nariadenia. Legislatíva bola schválená pomerom hlasov 83 ku 9 s jedným zdržaním sa a poslanci zároveň schválili začatie rokovaní s dánskym predsedníctvom Rady EÚ.

Ilustračná foto: TASR

O rozhodnutí bude informované plénum Európskeho parlamentu na najbližšej schôdzi od 20. do 24. októbra. Tento legislatívny krok reaguje na systematické zneužívanie energetických dodávok Ruskom ako zbrane, ktoré sa stupňuje od invázie na Ukrajinu v roku 2022, vrátane manipulácie trhu a obmedzovania dodávok, čo spôsobilo výrazný nárast cien energií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kremeľ sa hrnie do debaty s USA, boja sa Tomahawkov: Zelenskyj sa stretne s Trumpom,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac