Minister práce Tomáš predstavil novinky: Takto to bude po novom vyzerať. Kto odmietne, príde o dávky

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš spoločne s Ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom predstavili pilotný projekt Práca namiesto dávok. Zámerom rezortu práce je ponúknuť nezamestnaným osobám prácu v sociálnom podniku, od ktorého si ministerstvá budú objednávať služby.

Ako prvé si Slovenský vodohospodársky podnik v gescii ministerstva životného prostredia objednal od sociálneho podniku pôsobiaceho v Handlovej čistenie riečnych tokov v okolí. Rezort práce prostredníctvom eurofondov zabezpečí časť miezd pre pracujúcich ľudí zo sociálneho podniku.

V prípade znevýhodnených uchádzačov preplatia 50 % ceny práce, v prípade zdravotne znevýhodnených 75 % celkovej ceny práce. „Ja som avizoval, že sme vytvorili pracovné skupiny s ministerstvom životného prostredia a hospodárstva na to, aby hľadali možnosti, ako vytvoriť nové pracovné miesta. Medzi skupinou nezamestnaných máme najviac dlhodobo nezamestnaných ľudí alebo nízko kvalifikovaných ľudí, takže presne o takýto typ pracovných miest sa ideme snažiť,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Ušetrili 140-tisíc eur

Dodal, že z celkového počtu nezamestnaných je 40 % dlhodobo nezamestnaných a 31 % nízko kvalifikovaných ľudí. V Handlovej sociálny podnik vyčistí riečne toky v dĺžke troch kilometrov.

Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík dodal, že okrem nájdenia ľudí na čistenie tokov je tento projekt prospešný aj v tom, že náklady na činnosť sú nižšie.

Bežne by čistenie riek vodohospodársky podnik stálo 200-tisíc eur, pri sociálnom podniku je to 60-tisíc eur, čím ušetrili 140-tisíc eur. Toky by mali byť vyčistené do konca februára. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že jeho rezort má v pláne využiť takúto možnosť na čistenie tokov po celom Slovensku.

„Je absolútnym mrhaním finančných zdrojov, a vtedy je systém antisociálny, ak peniaze idú ľuďom, ktorí za normálnych okolností by vedeli pracovať a uživiť sa,“ uviedol v súvislosti s projektom Práca namiesto dávok. Taraba dodal, že chápu, že o ľudí, ktorých chcú zamestnať v sociálnych podnikoch, firmy nejavia záujem.

Ďalšie projekty predstavia v marci

Podľa ministra životného prostredia potrebujú odbremeniť sociálny systém, aby peniaze idúce nezamestnaným poskytli adresne alebo do iných oblastí. Erik Tomáš dodal, že v sociálnom podniku, ktorý ide čistiť korytá riek, pracuje 84 ľudí. Časť z nich je znevýhodnených, niektorí aj zdravotne. Ich mzdy sa pohybujú vo výške 970 až 1 100 eur v hrubom.

V marci minister práce predstaví ďalšie projekty so sociálnymi podnikmi spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Tam pôjde o čistenie lesov, pasenie a sezónne práce. O objednávku činnosti sociálnych podnikov prejavilo záujem už aj ministerstvo obrany.

Ak pôjde všetko podľa plánov s legislatívou, ktorá navrhuje odobrať dávku v hmotnej núdzi nezamestnaným, ktorí odmietnu prácu ponúkanú štátom, mala by byť schválená do leta. Účinnosť nadobudne až na jeseň, keď štát bude pripravený ponúkať nezamestnaným vhodnú pracovnú ponuku v sociálnych podnikoch.