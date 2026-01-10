Minister Huliak mal dopravnú nehodu: Jeho auto zišlo z cesty. K incidentu došlo pri Očovej

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak bol v piatok večer účastníkom dopravného incidentu. Podľa informácií televízie Markíza sa vládne auto, v ktorom minister sedel, malo vyhýbať protiidúcemu vozidlu, dostalo však šmyk a zišlo z cesty.
Huliak sa pri nehode podľa dostupných informácií nezranil a vodič v dychu nemal žiadny alkohol. Správu pre televíziu potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Predbežná výška škody je podľa prvotných informácií približne 5000 eur.
Správu aktualizujeme.
