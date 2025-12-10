Mimoriadna udalosť: V hlavnom meste sa na Hlavnej stanici vykoľajil vlak

Lucia Mužlová
Vlaky budú meškať.

Na Hlavnej stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak. Ostatné vlaky budú meškať. Informáciu uverejnila facebooková stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Hovoria o mimoriadnej udalosti. Má ísť o vykoľajenie súpravy vlaku spol. Leo Express na spojovacej koľaji.

Ako doplnili TV noviny, k nehode malo dôjsť na odstavnom koľajisku. Vo vlaku nikto nebol, nikto sa ani nezranil.

Správu aktualizujeme.

Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

