Mimoriadna udalosť: V hlavnom meste sa na Hlavnej stanici vykoľajil vlak

Na Hlavnej stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak. Ostatné vlaky budú meškať. Informáciu uverejnila facebooková stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Hovoria o mimoriadnej udalosti. Má ísť o vykoľajenie súpravy vlaku spol. Leo Express na spojovacej koľaji.
Ako doplnili TV noviny, k nehode malo dôjsť na odstavnom koľajisku. Vo vlaku nikto nebol, nikto sa ani nezranil.
Správu aktualizujeme.
