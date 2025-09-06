Michalovčania v strachu: Po uliciach sa premával agresívny polonahý muž, ohrozoval ich so zbraňou

Obyvatelia jednej z ulíc v Michalovciach včera prežívali nepríjemné momenty po tom, čo sa tam začal premávať polonahý muž, ktorý mal navyše v ruke zbraň. Podľa vystrašených ľudí muž hlasito kričal a správal sa agresívne.
S informáciou prišiel portál Noviny, podľa ktorého privolaná polícia muža zadržala a previezla na oddelenie. Ľudí mal ohrozovať airsoftovou zbraňou.
„Príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Michalovce boli vyslaní na preverenie oznámenia, podľa ktorého malo dôjsť k vyhrážaniu. Policajti po príchode na miesto zistili, že jedna z osôb má pri sebe zbraň,“ uviedla pre Noviny Jana Illésová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Našli ho v byte s jeho rodinou
Podľa svedkov muž pôsobil agresívne a so zbraňou vošiel dokonca aj do vchodu jednej z bytoviek. Polícia ho následne našla v byte, kde mal bývať spolu so svojou partnerkou a jej tromi malými deťmi.
Susedia tvrdia, že sa muž vyhrážal jej bývalému partnerovi, ktorého údajne neznáša. Podľa nich ide o problémovú rodinu, ktorá v nájme bývala iba niekoľko mesiacov, po tomto incidente sa navyše z bytu museli vysťahovať.
