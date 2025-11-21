Metropolou východu sa nadránom ozval silný výbuch: Policajti boli okamžite na mieste, verejnosť prosia o pomoc

Skoré ranné hodiny na košickom Sídlisku Nad jazerom narušil zvuk, ktorý na sídlisku rozhodne nepatrí medzi bežné. Podľa informácií, ktoré zverejnila Polícia SR Košický kraj, došlo nadránom k poškodeniu bankomatu jednej z bánk.
Policajti urýchlene dorazili na miesto a do pátrania po páchateľovi alebo páchateľoch nasadili aj služobného psa.
Bankomat bol poškodený krátko pred svitaním
Hliadky, ktoré boli v tom čase v teréne, dorazili k bankomatu už pár minút po prijatí oznámenia. Okolie okamžite zabezpečili, aby neboli zničené alebo narušené možné stopy. Polícia požiadala obyvateľov, aby rešpektovali jej pokyny a nepribližovali sa k miestu, kde prebiehajú procesné úkony, dokumentácia a zaisťovanie dôkazov.
V rámci pátrania bol nasadený služobný pes, ktorý prehľadáva blízke okolie a môže zachytiť pachové stopy smerujúce k páchateľom. Polícia zatiaľ neuviedla, či išlo o pokus o krádež alebo o úmyselné poškodenie bankomatu, no pracuje s viacerými možnosťami a nevylučuje žiadny scenár.
Polícia žiada obyvateľov o pomoc a hľadá svedkov ranného incidentu
Ak sa niekto v čase incidentu pohyboval v okolí a všimol si niečo podozrivé, polícia ho vyzýva, aby svoju informáciu nahlásil na čísle 158. Pomôcť môže akýkoľvek detail, napríklad pohyb neznámych osôb alebo netradičné zvuky v skorých ranných hodinách.
Výbuchy a poškodzovanie bankomatov zaznamenali v uplynulých týždňoch na viacerých miestach po celom Slovensku, polícia preto berie každý podobný prípad mimoriadne vážne.
