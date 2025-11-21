Metropolou východu sa nadránom ozval silný výbuch: Policajti boli okamžite na mieste, verejnosť prosia o pomoc

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Polícia nasadila psa a pátra po páchateľoch.

Skoré ranné hodiny na košickom Sídlisku Nad jazerom narušil zvuk, ktorý na sídlisku rozhodne nepatrí medzi bežné. Podľa informácií, ktoré zverejnila Polícia SR Košický kraj, došlo nadránom k poškodeniu bankomatu jednej z bánk.

Policajti urýchlene dorazili na miesto a do pátrania po páchateľovi alebo páchateľoch nasadili aj služobného psa.

Bankomat bol poškodený krátko pred svitaním

Hliadky, ktoré boli v tom čase v teréne, dorazili k bankomatu už pár minút po prijatí oznámenia. Okolie okamžite zabezpečili, aby neboli zničené alebo narušené možné stopy. Polícia požiadala obyvateľov, aby rešpektovali jej pokyny a nepribližovali sa k miestu, kde prebiehajú procesné úkony, dokumentácia a zaisťovanie dôkazov.

V rámci pátrania bol nasadený služobný pes, ktorý prehľadáva blízke okolie a môže zachytiť pachové stopy smerujúce k páchateľom. Polícia zatiaľ neuviedla, či išlo o pokus o krádež alebo o úmyselné poškodenie bankomatu, no pracuje s viacerými možnosťami a nevylučuje žiadny scenár.

Polícia žiada obyvateľov o pomoc a hľadá svedkov ranného incidentu

Ak sa niekto v čase incidentu pohyboval v okolí a všimol si niečo podozrivé, polícia ho vyzýva, aby svoju informáciu nahlásil na čísle 158. Pomôcť môže akýkoľvek detail, napríklad pohyb neznámych osôb alebo netradičné zvuky v skorých ranných hodinách.

Výbuchy a poškodzovanie bankomatov zaznamenali v uplynulých týždňoch na viacerých miestach po celom Slovensku, polícia preto berie každý podobný prípad mimoriadne vážne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac