Krajské mesto na Slovensku sa rozhodlo bojovať s hazardom. Prevádzky herní a kasín sa výrazne obmedzia

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo čiastočné obmedzenie hazardu na území mesta.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach vo štvrtok schválilo čiastočné obmedzenie hazardných hier na území mesta. Herne budú môcť byť len v budovách pre obchod a služby a kasína iba v hoteloch, moteloch a penziónoch.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobudne účinnosť od nového roka, vzťahovať sa bude až na nové licencie. Niektorí poslanci hovoria o zvýhodňovaní jedného prevádzkovateľa, vedenie mesta tieto obvinenia odmieta.

Podľa mesta v posledných mesiacoch badať zvýšený záujem prevádzkovateľov hazardných hier. Nevylučuje, že je to spôsobené aj prijímaním VZN v iných mestách a obciach, ktoré zakazujú, prípadne inak obmedzujú reguláciu hazardných hier na svojom území, a tak prevádzkovatelia hľadajú ďalší priestor na umiestnenie výherných prístrojov na území mesta Košice.

Viceprimátorka Lucia Gurbáľová pripomenula, že VZN o regulácii hazardných miest sa podarilo prijať po niekoľkoročnom úsilí, a to ako poslednému krajskému mestu na Slovensku. „Bude sa povoľovať umiestňovať herne do budov pre obchod a služby a kasína do hotelov, motelov a penziónov. Prijali sme aj reguláciu vzdialenosti, a to minimálne 200 metrov od jednej herne k druhej,“ spresnila s tým, že MsZ doposiaľ neprejavilo vôľu úplne zakázať kasína a herne na území mesta.

Hlavným dôvodom predkladania návrhu podľa jej slov bolo, že sú rizikom pre ľudí z chudobnejších vrstiev. Po zavedení čiastočného obmedzenia očakáva, že v priebehu niekoľkých rokov by sa počet herní v Starom Meste, kde ich je najviac, mohol znížiť o polovicu.

Primátor Jaroslav Polaček považuje štvrtkové rozhodnutie MsZ za dôležitý krok, aj keď nejde o úplný zákaz hazardu. „Prvá regulácia v meste Košice je prvým krokom. V budúcnosti sa uvidí, či ju budeme meniť alebo vylepšovať, je to otvorený proces,“ povedal pre TASR.

Ilustračná foto: TASR – Štefan Puškáš

Kritika za údajné nadržiavanie

Niekoľko poslancov považuje schválený návrh za zvýhodňovanie jedného z prevádzkovateľov hazardných hier. Poslanec Dominik Karaffa tvrdí, že mestské časti uznesením prišli o príjmy z hazardu, pričom svoje zisky zvýši jeden podnikateľ.

„Nie je možné, aby sme ako volení zástupcovia ľudí prijímali pravidlá šité na mieru konkrétnemu podnikateľovi alebo segmentu podnikania. Ak by sme zrušili hazard, bolo by to menej diskriminačné, ako obmedziť prevádzku kasín len na hotely,“ uviedol aj vzhľadom na splnenie potrebných podmienok týkajúcich sa rozlohy.

Gurbáľová odmieta obvinenia o zvýhodňovaní. Ako reagovala, kasíno si v hoteli, moteli alebo penzióne môže zriadiť ktokoľvek, rovnako sa tam môžu presunúť z iných priestorov, kde po novom nebudú udeľovať licencie.

MsZ schválilo aj poslanecké návrhy Karaffu, a to aby o žiadostiach na prevádzku hazardných hier rozhodovalo MsZ. Zároveň po novom na pozemkoch a stavbách vo vlastníctve mesta či Dopravného podniku mesta Košice nebudú môcť byť reklamné plochy propagujúce hazardné hry.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
