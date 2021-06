Medzinárodný festival animácie Fest Anča bude v online priestore. Môžeme sa tešiť na viacero noviniek

Tú najlepšiu animáciu z posledných dvoch rokov dostanú priamo do svojich počítačov.

„Tešili sme sa na letné festivalové stretnutie naživo v Žiline, ale ani v súčasnosti stále nie je isté, že by začiatkom júla bolo možné zrealizovať podujatie veľkosti Fest Anče bezpečne a v súlade s platnými opatreniami,“ vysvetľuje programová riaditeľka Fest Anče Ivana Sujová.

„Aj tento rok sme si dali s programom veľmi záležať, a aby sa nám ho podarilo zrealizovať podľa našich predstáv, rozhodli sme sa pre online verziu. Je pravda, že sme čakali do poslednej chvíle a verili v zlepšenie situácie, ale ani s kultúrnym COVID semaforom, ktorý napokon predsalen prišiel, si netrúfame zrealizavať festival v „live“ verzii”, dopĺňa Ivana.

Program

Aktuálne preto tím Fest Anče pripravuje online verziu festivalu v plánovanom termíne, teda 1. až 4. júla. Novinkou bude aj možnosť pozrieť si filmový program na internete ešte niekoľko dní po festivale.

Filmový aj sprievodný program prinesie Fest Anča v obohatenej podobe prostredníctvom španielskej online streamingovej platformy Festhome.com. Fest Anča sa tak stane prvým slovenským festivalom, ktorý využije túto platformu na streamovanie svojho programu. Na Festhome prinesie plnohodnotný filmový program aj časť sprievodného programu pre držiteľov virtuálnych festivalových vstupeniek. Prostredníctvom streamu na Facebooku bude možné sledovať napríklad koncerty.

„Rozhodli sme sa pre platformu Festhome, pretože ako jedna z mála umožňuje premietanie nielen dlhometrážnych, ale a aj krátkych filmov. Zároveň ponúka vďaka najnovším internetovym technológiám vysokú kvalitu prenosu obrazu, čím posilní aj zážitok zo sledovania,” vysvetľuje Ivana Sujová. Filmy budú dostupné pre divákov zo Slovenska, ale v niektorých sekciách aj pre divákov z iných európskych krajín. Sledovať ich bude možné so slovenskými a anglickými titulkami.

Online vstupenky s bonusom

Do predaja spustí Fest Anča aj novú sériu vstupeniek pre online vydanie. Oproti klasickej permanentke bude mať tá onlinová výhodu: „Rozumieme, že ľuďom sa nebude chcieť sedieť pred monitormi tak dlho, ako by sedeli na živom festivale v žilinskej Synagóge alebo na Stanici. Aj preto sme sa rozhodli, že filmy, ako aj väčšinu sprievodného festivalu, bude možné si pozrieť ešte týždeň po premietaní, teda do 11. júla. Výnimkou budú koncerty, ktoré ostanú online len 24 hodín po odohraní,” dodáva programová riaditeľka festivalu.

Vrátenie alebo prenesenie „limitiek”

Držitelia Limitovaných vstupeniek na pôvodne plánovanú fyzickú verziu Fest Anče 2021 budú mať tri možnosti, ako so svojimi lístkami naložiť. Budú si ich môcť uplatniť na tohtoročnú online verziu festivalu, preniesť si ich do budúceho ročníka alebo požiadať o vrátenie vstupného pre tých, ktorí nemajú záujem o prvé dve možnosti. Viac informácii k vráteniu lístkov nájdete na webe Fest Anče.

Témou festivalu ostávajú aj v online verzii Tradície. Bližšie informácie o programe a kúpe online lístkov ohlási tím Fest Anče už čoskoro.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2021 finančne podporil Audiovizuálny fond. Festival bol finančne podporený z Fondu LITA. Tematický fokus Tradície v rámci Fest Anča 2021 je súčasťou implementácie projektu Študentské fórum Fest Anča.

Projekt “Študentské fórum Fest Anča” získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je práca s publikom, medzinárodná mobilita a prepojenie škôl z Európy, zdielať vedomosti a zručnosti a porovnať spôsoby výučby animácie v odlišných častiach Európy.