McDonald’s oslavuje tento rok svojich 30 rokov na Slovensku. Toto je 30 faktov, o ktorých ste doteraz nevedeli

foto: McDonald’s

PR článok
Prečítajte si 30 faktov týkajúcich sa iba Slovenska.

Ikonická sieť reštaurácií si získala srdcia ľudí po celom svete a pevne sa usadila na gastromape Slovenska, kde si prešla svoju zlatú cestu. Od prvého pripraveného cheeseburgera v Banskej Bystrici, cez otvorenie prvej kaviarne v Trenčíne, až po podporu rôznych dobročinných projektov, značka píše svoj slovenský príbeh už tri desaťročia. O tom, že je vydarený, svedčí dnes už  50 reštaurácií v rôznych kútoch krajiny. 

McDonald’s sa stal na Slovensku súčasťou každodenného života a kultúry, miestom, kam sa ľudia pravidelne vracajú a vyhľadávajú ho pri rôznych príležitostiach. Pre mnohých je spomienkou na prvý Happy Meal, pre iných vstupnou bránou do pracovného sveta alebo sa v ňom radi stretávajú s priateľmi a rodinou pri dobrom jedle či káve.

Aj týchto 30 faktov dokazuje, že McDonald’s na Slovensku nie je iba o jedle, ale najmä o ľuďoch, a tiež o inováciách, neustálom napredovaní, komunite a nezabudnuteľných momentoch:

foto: McDonald’s

1. Prvá slovenská reštaurácia McDonald’s otvorila svoje dvere 13. októbra 1995 v Banskej Bystrici. Mnohých prekvapilo, že sa tak nestalo v hlavnom meste, ale práve v srdci stredného Slovenska.

2. V prvý deň si prišlo atmosféru novej prevádzky a chuť ikonických hamburgerov vychutnať viac ako 3 500 návštevníkov, čo dokazuje obrovský záujem Slovákov o túto svetovú značku, ktorý pretrváva dodnes.

3. Prvá reštaurácia McDonald’s ponúkala 60 pracovných miest, o ktoré sa uchádzalo neuveriteľných 1 400 ľudí.

4. Druhá reštaurácia sa otvorila v máji 1996 na Námestí SNP v Bratislave a veľmi rýchlo sa stala vlajkovou loďou McDonald’s na Slovensku.

foto: McDonald’s

5. Obrovský záujem o bratislavskú prevádzku dokazovali aj rady. Prvé dni stáli pred reštauráciou zákazníci až v stometrovom zástupe, len aby sa dostali k svojej objednávke.

6. Návštevu tejto očakávanej novinky v Bratislave si nenechali ujsť ani známe tváre. Medzi prvými zákazníkmi sa objavili napríklad herci Július Satinský, Andy Hric, Michal Dočolomanský či kapela Hex.

foto: McDonald’s

7. Tretia slovenská prevádzka pribudla v októbri 1996 v Trnave a výnimočnosť tejto reštaurácie spočívala v originálne ladenej futbalovej tematike Spartaka Trnava, čím si okamžite získala srdcia fanúšikov.

8. McDonald’s dnes nájdeme už v 19 slovenských mestách, kde spolu prevádzkuje 50 reštaurácií. Tento významný míľnik dosiahla spoločnosť symbolicky práve v roku svojho 30. výročia na Slovensku.

9. Počas troch desaťročí u nás vytvorila spoločnosť viac než 67 000 pracovných príležitostí, ktoré pomohli tisíckam mladých ľudí.

10. Pre viac než 70 % zamestnancov je práca v McDonald’s ich prvou pracovnou skúsenosťou. Poskytuje brigádu najmä študentom, ktorí si tu osvoja pracovné návyky, naučia sa  zodpovednosti, tímovej práci a poskytuje im pevný základ pre ďalšiu kariéru.

11. Najpredávanejšími stálicami na slovenskom trhu sú Cheeseburger, hranolčeky a ikonický Big Mac.

foto: McDonald’s

12. Medzi najobľúbenejšie sezónne kampane patrí už viac ako 10 rokov legendárna “syrovka”. V minulosti sa v ponuke objavili aj menej tradičné kúsky, napríklad hubový burger.

13. V roku 2020 rozšíril McDonald’s svoje menu aj o vegetariánske alternatívy, ako Veggie Burger, Veggie Wrap či šalát, čím vyhovel rastúcemu záujmu o bezmäsitú stravu.

foto: McDonald’s

14. Slovenský McDonald’s ročne rozdá deťom vyše milión hračiek v Happy Meal balíčkoch. Najobľúbenejšie sú tie s motívmi rozprávkových a filmových postavičiek.

15. Milovníci kávy na Slovensku sa prvýkrát potešili v roku 2009, keď McDonald’s otvoril svoju prvú kaviareň McCafé v Trenčíne.

foto: McDonald’s

16. Dnes sa kávové špeciality z McCafé dajú ochutnať už v takmer 30 prevádzkach po celom Slovensku.

17. Značka podáva výlučne prémiovú 100 % arabicu s certifikátom Rainforest Alliance, ktorý garantuje zodpovedný a férový prístup od farmy až po šálku.

18. V roku 2020 vznikla prvá diaľničná reštaurácia McDonald’s na Slovensku. Otvorila sa pri Beladiciach na rýchlostnej ceste R1.

foto: McDonald’s

19. V roku 2023 pribudla inovatívna digitálna služba MyOrder, ktorá umožňuje pohodlné objednávanie jedla cez mobilnú aplikáciu.

20. V roku 2024 otvorila značka v bratislavskom Bory Mall svoju najudržateľnejšiu reštauráciu, ktorá sa pýši zelenou strechou, solárnymi panelmi a inteligentným osvetlením so 60 % úsporou energie.

21. McDonald’s dlhodobo dokazuje, že mu záleží aj na podpore miestnych komunít a projektov, čím pomáha rozvíjať regióny, v ktorých pôsobí. Od roku 1998 spoločnosť pravidelne organizuje obľúbený školský futbalový turnaj McDonald’s Cup, ktorý sa stal odrazovým mostíkom pre viaceré slovenské futbalové talenty.

foto: McDonald’s

22. Ambasádormi tohto podujatia boli viaceré známe mená slovenského futbalu ako Marek Hamšík, Lukáš Haraslín, Martin Dúbravka či futbalistky Mária Korenčiová a Lucia Ondrušová.

23. V roku 2003 započala svoje pôsobenie na Slovensku aj nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá od tej doby dokázala premeniť viac než milión eur na konkrétne zlepšenia v slovenských nemocniciach.

foto: McDonald’s

24. V najbližších rokoch plánuje Ronald McDonald House Charities postaviť v Banskej Bystrici prvý Dom Ronalda McDonalda, ktorý bude slúžiť ako “druhý domov” pre rodiny hospitalizovaných detí a poskytne im útočisko a súkromie v tesnej blízkosti nemocnice.

25. Pri príležitosti 30. výročia na Slovensku daroval McDonald’s 30 000 eur na podporu lokálnych komunitných projektov po celej krajine.

26. V roku 2022  sa realizoval špeciálny program na podporu výučby angličtiny, v rámci ktorého vybavil päť stredných škôl knižnicami v angličtine.

27. Okrem práce pre zákazníkov sa zamestnanci venujú aj dobrovoľníctvu – nielen v rámci iniciatívy Trash Patrols čistia verejné priestranstvá v okolí reštaurácií.

foto: McDonald’s

28. McDonald’s si dlhodobo udržiava status atraktívneho zamestnávateľa a v prestížnej ankete Najzamestnávateľ už štyrikrát vyhral v kategórii “Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo”.

29. McDonald’s ponúka aj na Slovensku príležitosť stať sa súčasťou celosvetovo úspešného konceptu prostredníctvom franšízy. Stať sa franšízantom McDonald’s si však vyžaduje isté úsilie. Každý musí prejsť ročným tréningom a vyskúšať si všetky pozície v reštaurácii, aby detailne pochopil celý chod tohto podnikania.

30. Po troch desaťročiach začínajú prví slovenskí franšízanti odovzdávať svoje reštaurácie vlastným deťom, čím sa otvára nová kapitola histórie McDonald’s na Slovensku.

Každý z týchto zaujímavých faktov ukazuje, že za McDonald’s stoja jedinečné príbehy ľudí, nasadenie zamestnancov a neustála snaha zlepšovať sa. A práve vďaka tomu si značka aj po troch desaťročiach na Slovensku zachováva pevné miesto v srdciach zákazníkov a je zrejmé, že táto  cesta sa tu rozhodne ešte nekončí.

PR článok McDonald’s

