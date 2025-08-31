McDonald’s oslavuje tento rok svojich 30 rokov na Slovensku. Toto je 30 faktov, o ktorých ste doteraz nevedeli

Ikonická sieť reštaurácií si získala srdcia ľudí po celom svete a pevne sa usadila na gastromape Slovenska, kde si prešla svoju zlatú cestu. Od prvého pripraveného cheeseburgera v Banskej Bystrici, cez otvorenie prvej kaviarne v Trenčíne, až po podporu rôznych dobročinných projektov, značka píše svoj slovenský príbeh už tri desaťročia. O tom, že je vydarený, svedčí dnes už 50 reštaurácií v rôznych kútoch krajiny.
McDonald’s sa stal na Slovensku súčasťou každodenného života a kultúry, miestom, kam sa ľudia pravidelne vracajú a vyhľadávajú ho pri rôznych príležitostiach. Pre mnohých je spomienkou na prvý Happy Meal, pre iných vstupnou bránou do pracovného sveta alebo sa v ňom radi stretávajú s priateľmi a rodinou pri dobrom jedle či káve.
Aj týchto 30 faktov dokazuje, že McDonald’s na Slovensku nie je iba o jedle, ale najmä o ľuďoch, a tiež o inováciách, neustálom napredovaní, komunite a nezabudnuteľných momentoch:
1. Prvá slovenská reštaurácia McDonald’s otvorila svoje dvere 13. októbra 1995 v Banskej Bystrici. Mnohých prekvapilo, že sa tak nestalo v hlavnom meste, ale práve v srdci stredného Slovenska.
2. V prvý deň si prišlo atmosféru novej prevádzky a chuť ikonických hamburgerov vychutnať viac ako 3 500 návštevníkov, čo dokazuje obrovský záujem Slovákov o túto svetovú značku, ktorý pretrváva dodnes.
3. Prvá reštaurácia McDonald’s ponúkala 60 pracovných miest, o ktoré sa uchádzalo neuveriteľných 1 400 ľudí.
4. Druhá reštaurácia sa otvorila v máji 1996 na Námestí SNP v Bratislave a veľmi rýchlo sa stala vlajkovou loďou McDonald’s na Slovensku.
5. Obrovský záujem o bratislavskú prevádzku dokazovali aj rady. Prvé dni stáli pred reštauráciou zákazníci až v stometrovom zástupe, len aby sa dostali k svojej objednávke.
6. Návštevu tejto očakávanej novinky v Bratislave si nenechali ujsť ani známe tváre. Medzi prvými zákazníkmi sa objavili napríklad herci Július Satinský, Andy Hric, Michal Dočolomanský či kapela Hex.
7. Tretia slovenská prevádzka pribudla v októbri 1996 v Trnave a výnimočnosť tejto reštaurácie spočívala v originálne ladenej futbalovej tematike Spartaka Trnava, čím si okamžite získala srdcia fanúšikov.
8. McDonald’s dnes nájdeme už v 19 slovenských mestách, kde spolu prevádzkuje 50 reštaurácií. Tento významný míľnik dosiahla spoločnosť symbolicky práve v roku svojho 30. výročia na Slovensku.
9. Počas troch desaťročí u nás vytvorila spoločnosť viac než 67 000 pracovných príležitostí, ktoré pomohli tisíckam mladých ľudí.
10. Pre viac než 70 % zamestnancov je práca v McDonald’s ich prvou pracovnou skúsenosťou. Poskytuje brigádu najmä študentom, ktorí si tu osvoja pracovné návyky, naučia sa zodpovednosti, tímovej práci a poskytuje im pevný základ pre ďalšiu kariéru.
11. Najpredávanejšími stálicami na slovenskom trhu sú Cheeseburger, hranolčeky a ikonický Big Mac.
12. Medzi najobľúbenejšie sezónne kampane patrí už viac ako 10 rokov legendárna “syrovka”. V minulosti sa v ponuke objavili aj menej tradičné kúsky, napríklad hubový burger.
13. V roku 2020 rozšíril McDonald’s svoje menu aj o vegetariánske alternatívy, ako Veggie Burger, Veggie Wrap či šalát, čím vyhovel rastúcemu záujmu o bezmäsitú stravu.
14. Slovenský McDonald’s ročne rozdá deťom vyše milión hračiek v Happy Meal balíčkoch. Najobľúbenejšie sú tie s motívmi rozprávkových a filmových postavičiek.
15. Milovníci kávy na Slovensku sa prvýkrát potešili v roku 2009, keď McDonald’s otvoril svoju prvú kaviareň McCafé v Trenčíne.
16. Dnes sa kávové špeciality z McCafé dajú ochutnať už v takmer 30 prevádzkach po celom Slovensku.
17. Značka podáva výlučne prémiovú 100 % arabicu s certifikátom Rainforest Alliance, ktorý garantuje zodpovedný a férový prístup od farmy až po šálku.
18. V roku 2020 vznikla prvá diaľničná reštaurácia McDonald’s na Slovensku. Otvorila sa pri Beladiciach na rýchlostnej ceste R1.
19. V roku 2023 pribudla inovatívna digitálna služba MyOrder, ktorá umožňuje pohodlné objednávanie jedla cez mobilnú aplikáciu.
20. V roku 2024 otvorila značka v bratislavskom Bory Mall svoju najudržateľnejšiu reštauráciu, ktorá sa pýši zelenou strechou, solárnymi panelmi a inteligentným osvetlením so 60 % úsporou energie.
21. McDonald’s dlhodobo dokazuje, že mu záleží aj na podpore miestnych komunít a projektov, čím pomáha rozvíjať regióny, v ktorých pôsobí. Od roku 1998 spoločnosť pravidelne organizuje obľúbený školský futbalový turnaj McDonald’s Cup, ktorý sa stal odrazovým mostíkom pre viaceré slovenské futbalové talenty.
22. Ambasádormi tohto podujatia boli viaceré známe mená slovenského futbalu ako Marek Hamšík, Lukáš Haraslín, Martin Dúbravka či futbalistky Mária Korenčiová a Lucia Ondrušová.
23. V roku 2003 započala svoje pôsobenie na Slovensku aj nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá od tej doby dokázala premeniť viac než milión eur na konkrétne zlepšenia v slovenských nemocniciach.
24. V najbližších rokoch plánuje Ronald McDonald House Charities postaviť v Banskej Bystrici prvý Dom Ronalda McDonalda, ktorý bude slúžiť ako “druhý domov” pre rodiny hospitalizovaných detí a poskytne im útočisko a súkromie v tesnej blízkosti nemocnice.
25. Pri príležitosti 30. výročia na Slovensku daroval McDonald’s 30 000 eur na podporu lokálnych komunitných projektov po celej krajine.
26. V roku 2022 sa realizoval špeciálny program na podporu výučby angličtiny, v rámci ktorého vybavil päť stredných škôl knižnicami v angličtine.
27. Okrem práce pre zákazníkov sa zamestnanci venujú aj dobrovoľníctvu – nielen v rámci iniciatívy Trash Patrols čistia verejné priestranstvá v okolí reštaurácií.
28. McDonald’s si dlhodobo udržiava status atraktívneho zamestnávateľa a v prestížnej ankete Najzamestnávateľ už štyrikrát vyhral v kategórii “Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo”.
29. McDonald’s ponúka aj na Slovensku príležitosť stať sa súčasťou celosvetovo úspešného konceptu prostredníctvom franšízy. Stať sa franšízantom McDonald’s si však vyžaduje isté úsilie. Každý musí prejsť ročným tréningom a vyskúšať si všetky pozície v reštaurácii, aby detailne pochopil celý chod tohto podnikania.
30. Po troch desaťročiach začínajú prví slovenskí franšízanti odovzdávať svoje reštaurácie vlastným deťom, čím sa otvára nová kapitola histórie McDonald’s na Slovensku.
Každý z týchto zaujímavých faktov ukazuje, že za McDonald’s stoja jedinečné príbehy ľudí, nasadenie zamestnancov a neustála snaha zlepšovať sa. A práve vďaka tomu si značka aj po troch desaťročiach na Slovensku zachováva pevné miesto v srdciach zákazníkov a je zrejmé, že táto cesta sa tu rozhodne ešte nekončí.
