Matrace na zemi, toalety bez dverí či sexuálne zneužívanie: Deti v reedukačných centrách žijú v otrasných podmienkach

V priebehu roka 2023 vykonal netrestný odbor Generálnej prokuratúry (GP) Slovenskej republiky previerky v reedukačných centrách. Pracovníci postupne neohlásene navštívili všetkých 13 centier. V každom z nich bola vykonaná prehliadka vnútorných priestorov, realizované rozhovory s deťmi, boli skúmané osobné spisy detí a špeciálna pozornosť bola venovaná dodržiavaniu práv detí a podmienkam, v akých sú držané.

Ako sa ukázalo, postupy reedukačných centier nie sú vždy v súlade so zákonom a deti sú sexuálne zneužívané a držané v otrasných podmienkach. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už požiadal o vystúpenie v parlamente. K veci sa zatiaľ nevyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý by mal mať podľa našich informácií dnes stretnutie so Žilinkom.

Porušujú ich práva

GP považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.

„Nemenej alarmujúcimi sú zistenia o rozsahu porušovania práv a zásahoch do osobnej slobody detí, ku ktorým dochádza v reedukačných centrách,“ informovala hovorkyňa s tým, že podľa zistení GP sú maloletým deťom v reedukačných centrách vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu, než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.

Závažné nedostatky zistila GP aj v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy.

„Ako neakceptovateľné generálna prokuratúra hodnotí, že v niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru a ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody,“ priblížila Drobová.

GP preto považuje za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia ich priestorového a personálneho zabezpečenia. Tiež sa rozhodla v tejto súvislosti iniciovať stretnutie s kompetentnými orgánmi 18. januára.

Prebudili sa

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka požiadal v súvislosti so zisteniami o porušení práv maloletých v špeciálnych zariadeniach o vystúpenie v pléne Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

Žilinka zároveň doručil v stredu predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu materiál, ktorým GP SR zhodnotila stav zákonnosti v reedukačných centrách. Podľa Žilinku ide o mimoriadne vážne a rozsiahle poznatky.

Ako informoval denník SME, Pellegrini Žilinkovi umožní vystúpiť, zatiaľ však nie je jasný dátum. Predseda parlamentu označil výsledky kontroly za zlé. „Zistenia sú veľmi zlé a nie sú hodné 21. storočia. Deti, ktoré sú v zariadeniach umiestnené, naozaj žijú v neľudských a často v hrozných podmienkach,“ povedal.

K zisteniam sa už počas včerajška vyjadrili viacerí politickí predstavitelia. KDH bude žiadať ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáša Druckera o predloženie plánov na riešenie situácie a zabezpečenie nápravy. Šéf rezortu považuje výsledky kontrol za alarmujúce. Stav reedukačných centier označil za katastrofálny.

„Deti nesedia v parlamente, vo vláde, nemajú moc zastupovať samy seba a bojovať za svoje práva. My politici sme viazaní tým, aby sme bojovali za ich práva a boli našou prioritou,“ upozornila Vladimíra Marcinková zo SaS.