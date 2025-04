Matovič pozýva opozičných lídrov do Kyjeva: Chce tam cestovať v čase, keď bude Fico v Moskve na oslavách

Hnutie Slovensko vyzvalo lídrov ostatných opozičných strán, aby spolu vycestovali 9. mája do Kyjeva a ukázali tak, že stoja na strane obetí vojny. Líder hnutia Igor Matovič na utorkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že do Kyjeva by mali ísť v čase, keď premiér Robert Fico (Smer-SD) navštívi Moskvu. To označil za medzinárodnú hanbu.

„Mali by sme ukázať, že Slovensko nie je len Fico, ale sú tu aj ľudia, ktorí stoja na strane obetí Putinovej vojny,“ povedal Matovič. Pripomenul, že z lídrov EÚ ide do Moskvy len slovenský premiér. „Poďme v čase, keď nám bude robiť Fico hanbu v Moskve, celá opozícia spoločne do Kyjeva a jasne ukážme, že stojíme na strane obetí vojny,“ uviedol líder hnutia Slovensko.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.

Hnutie Slovensko na protesty nepozvali

Opozičné PS organizuje 8. mája zhromaždenia v Bratislave i v ďalších mestách na Slovensku. Chce si nimi pripomenúť 80. výročie konca druhej svetovej vojny aj Deň Európy. Na podujatiach vystúpia aj predstavitelia ďalších opozičných strán – SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.

„Pozývame aj našich partnerov z opozície a občianskej spoločnosti. Nesmieme dovoliť, aby tento dátum prekryla návšteva Roberta Fica (Smer-SD) u Putina v Moskve. Ukážme spolu, že stojíme na správnej strane. Za Slovensko v Európskej únii, za hodnoty slobody, demokracie a mieru,“ uviedol šéf PS Michal Šimečka. Hnutie PS chce osláviť mier a takisto si uctiť odvahu tých, ktorí bojovali za slobodu.

Strana SaS potvrdila, že jej zástupcovia sa zúčastnia na viacerých podujatiach, kde vystúpia aj s príhovorom. Hnutie Slovensko na zhromaždeniach nebude participovať. Na spoluorganizáciu ho podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho najprv pozval jeden z poslancov za PS. „Následne, o niekoľko dní, nám oznámil, že SaS a Demokrati si neželajú našu účasť, a teda s nami nepočítajú,“ uviedol pre TASR Bystriansky.