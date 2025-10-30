Masívny útok Ruska na Ukrajinu: Viac ako 650 dronov a desiatky rakiet zasiahli krajinu, hlásia obete

Rusko v noci na štvrtok podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu 650 dronmi a viac ako 50 strelami, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru aj civilné objekty. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sociálnej sieti X.
Zelenskyj tvrdí, že Moskva útočila na ciele naprieč Ukrajinou, pričom použila rôzne typy striel vrátane balistických a aerobalistických rakiet. „Mnohé boli zostrelené, ale bohužiaľ došlo aj k zásahom,“ napísal prezident, podľa ktorého na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné operácie.
In many of our regions, emergency and rescue operations are still underway after last night’s Russian attack. It was a complex, combined strike: the enemy used more than 650 drones and over fifty missiles of various types, including ballistic and aeroballistic ones. Many were… pic.twitter.com/UHBzWrUOoY
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2025
Dvaja mŕtvi a desiatky zranených
Ruské útoky spôsobili škody na obytných budovách v meste Záporožie. Dvaja ľudia pri nich zahynuli a desiatky ďalších vrátane detí sa zranili. Energetickú infraštruktúru Rusko zasiahlo vo viacerých ukrajinských oblastiach vrátane Ľvovskej a Ivanofrankivskej na západe krajiny.
Zelenskyj pre pokračujúce útoky Ruska na civilistov vyzval spojencov, aby vyvinuli dodatočný tlak na Moskvu.
„Spoliehame sa na to, že Amerika, Európa a krajiny G7 nezostanú ľahostajné voči zámeru Moskvy všetko zničiť. Je potrebné prijať nové opatrenia na zvýšenie tlaku na ruský ropný a plynárenský priemysel, jeho finančný systém a prostredníctvom sekundárnych sankcií voči tým, ktorí túto vojnu financujú,“ vyhlásil prezident Ukrajiny.
