Marihuana na vzostupe: Spotreba v tejto krajine dosiahla historické maximum, obľúbené sú aj kanabisové kluby

Martin Cucík
TASR
Spotreba marihuany v Nemecku naďalej rastie.

Podľa najnovších údajov epidemiologického prieskumu zneužívania návykových látok (ESA) za rok 2024, spotreba marihuany v Nemecku naďalej rastie. TASR o tom píše podľa správy DPA.

V piatok publikovaná správa v lekárskom časopise Deutsches Ärzteblatt International ukazuje, že 9,8 percenta respondentov uviedlo užívanie marihuany (kanabis) v posledných 12 mesiacoch. V roku 2012 to bolo 4,5 percenta a v roku 2021 tento údaj vzrástol na 8,8 percenta.

Prieskum ESA sleduje vzorce užívania drog v celom Nemecku a vykonáva sa každé tri roky. V roku 2024 bolo v období od augusta do decembra oslovených 7534 ľudí vo veku 18 až 64 rokov.

Čiastočná legalizácia od minulého roka

Marihuana bola v Nemecku čiastočne legalizovaná v apríli 2024. Odvtedy ju dospelí môžu fajčiť a za určitých podmienok pestovať. V súkromných domoch to môžu byť tri rastliny, dospelí môžu skladovať 50 gramov a na verejnosti mať pri sebe 25 gramov.

Konzumácia je zakázaná v prítomnosti maloletých a v blízkosti škôl a ihrísk. Povolené sú tiež nekomerčné pestovateľské združenia s maximálne 500 členmi, tzv. kanabisové kluby.

Dominujú jointy

Autori štúdie v mesiacoch bezprostredne nasledujúcich po legalizácii zaznamenali mierny, ale štatisticky nevýznamný nárast užívania marihuany.
Podľa údajov ESA väčšina konzumentov fajčí marihuanu ako jointy (88,6 percenta) a približne 68 percent si ju zvyčajne mieša s tabakom.

Približne každý štvrtý respondent, ktorý ju užíva (25,7 percenta), uviedol, že je členom kanabisového klubu. Viac ako každý piaty (22 percent) uviedol, že si rastlinu pestuje sám. Takmer dve tretiny konzumentov boli muži (65,6 percenta).

Najčastejším dôvodom konzumácie bolo „zahuliť si/pre zábavu“ (66,8 percenta), nasledovalo „zníženie stresu/pre relaxáciu“ (61,3 percenta).

