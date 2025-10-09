Mamička z Košíc poriadne vypiekla so zlodejmi: Svoj ukradnutý kočík našla na bazári, čakalo ich prekvapenie

Foto: Facebook - Polícia SR - Košický kraj

Roland Brožkovič
TASR
Zlodejmi boli muži vo veku 28 a 32 rokov.

V cele policajného zaistenia skončili dvaja Košičania podozriví z pondelkovej (6. októbra) krádeže detského kočíka, ktorý chceli následne predať. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Zo spoločných priestorov bytového domu v mestskej časti Košice – Sever niekto ukradol dva kočíky, ktoré boli riadne uzamknuté o zábradlie. Jedna z poškodených mamičiek v stredu (8. 10.) kontaktovala políciu s tým, že na inzertnom portáli našla v ponuke na predaj kočík, ktorý sa nápadne podobal na ten, ktorý jej odcudzili.

Prišla spolu s políciou

„Mamička sa tak s predávajúcim dohodla na presnom mieste a čase, kde si tento kočík obzrie a ak sa jej bude páčiť, kúpi si ho. Na miesto však nešla sama. ‚Spoločnosť‘ jej robili aj policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Sever a košickí kriminalisti. To však, samozrejme, dvaja predávajúci netušili,“ uviedla Ivanová.

Po tom, ako mamička spoznala svoj kočík, obaja predávajúci skončili v rukách policajtov. Za pomoci donucovacích prostriedkov obmedzili na osobnej slobode 32-ročného a 28-ročného muža, ktorí sú podozriví zo spáchania trestného činu krádeže. Podľa polície sa mladší z dvojice dopustil aj priestupku proti verejnému poriadku, pretože nerešpektoval výzvy policajtov. „V súčasnosti prebiehajú potrebné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia,“ dodala.

