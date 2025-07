Mamička požiadala muža v lietadle, aby si presadol. Zlomený sa podelil o svoj príbeh, dojme vás k slzám

Niekedy stačí byť ohľaduplný v tom, aby ste mali cestu dopravným prostriedkom bez problémov, a nielen vy, ale aj vaši spolucestujúci sa cítili pohodlne. Napríklad by ste nemali zízať na ľudí, ktorí vyzerajú inak a už vôbec nie niekoho žiadať vymeniť si s vami miesto v lietadle len preto, že ste nekúpili letenky dostatočne včas, aby ste mohli celá skupina sedieť spolu.

Muž skončil so zlomeným srdcom, keď ho žena požiadala, aby si v lietadle vymenil miesto, pretože jej syn sa ho bál. 24-ročný muž sa podelil o svoj srdcervúci príbeh na Reddite a prezradil, že mal agresívnu formu rakoviny, pre ktorú musel podstúpiť odstránenie očnice, v dôsledku čoho mu na mieste pravého oka zostala „diera veľká ako biliardová guľa“.

Muž vysvetlil, že sa rozhodol, že si dieru v tvári nezakryje náplasťou, ani nebude nosiť protetické oko, kým si zvykne na „chýbajúcu časť hornej časti tváre“ a rozprával, ako si vždy vyberá miesto pri okne a usadil sa na ňom aj počas tohto konkrétneho letu.

Chlapec sa ho bál

Svoj príbeh začal slovami: „Na tomto lete som si ako vždy vybral miesto pri okne, usadil som sa a o chvíľu nastúpila žena so svojím manželom a synom vo veku asi 4 alebo 5 rokov. Jej manžel sedel v rade za mnou a ona so synom sedeli v mojom rade na mieste v strede a pri uličke.“

„V momente, keď ma jej syn uvidel, viditeľne sa odtiahol. Som zvyknutý na občasné pohľady a zízanie, nevadí mi to, ale keď si všimnem, že sa ma deti boja, vždy ma to trochu zabolí. Chápem, že deti nemajú žiadne zábrany, ale čakal som, že mu matka povie, aby s tým prestal alebo niečo podobné,“ pokračoval v rozprávaní.

Namiesto toho, aby upokojila svojho syna a situáciu nejako riešila, matka požiadala muža, aby si vymenil miesto, aby jej syn naňho počas letu nemusel pozerať. Povedala mu: „Mohli by ste si vymeniť miesto s mojím manželom? Môj syn sa pri vás necíti práve najpríjemnejšie, ospravedlňujem sa. Trochu sa bojí, takže by nám to naozaj pomohlo.“

Muž pokračoval v príbehu: „Povedal som jej, že nie, miesto si nevymením, pretože chcem zostať pri okne, po čom sa ma ešte niekoľkokrát spýtala, kým to vzdala a povedala niečo v zmysle: Vážne? Veď je to len dieťa, myslela som, že by ste mohli byť trochu citlivejší.“

Ostal zahanbený a v slzách