Malý Slivník, veľký problém: Školský rok sa v slovenskej obci nezačal, deti sedia doma. Drucker môže výučbu nariadiť

Školský obvod pre deti z Malého Slivníka bol určený regionálnym úradom školskej správy a potvrdil ho aj Najvyšší súd SR.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rieši situáciu so školákmi z obce Malý Slivník v okrese Prešov, ktorí dosiaľ nenastúpili do žiadnej základnej školy. Krajným riešením je, že ministerstvo môže nariadiť konkrétnu školu konkrétnemu dieťaťu. Minister to uviedol v stredu pred rokovaním vlády.

„Mám veľký záujem na tom, aby tie deti dostali školu po dobrom. Ale keď nie, potom budeme musieť pristúpiť k niečomu, čo sa volá príkaz a chcel som sa tomu vyhnúť,“ uviedol Drucker. Ako pripomenul, školský obvod pre deti z Malého Slivníka bol určený regionálnym úradom školskej správy a potvrdil ho aj Najvyšší súd SR.

Rodičia nesúhlasia s rozdelením detí do viacerých škôl

„Toto nie je svojvoľné rozhodnutie. Situácia sa dlhodobo neriešila, ale dnes musíme rešpektovať rozhodnutie, ktoré platí,“ zdôraznil minister. Rodičia podľa Druckera namietali, že ich deti boli rozdelené do viacerých prešovských škôl.

„Primátor mi osobne prisľúbil, že sa pracuje na tom, aby sa znížil počet škôl, do ktorých budú deti rozdelené, aby mohli chodiť spolu,“ uviedol s tým, že by sa v najbližších dňoch mal dozvedieť, ako sa podarilo upraviť návrh škôl.

Takmer 40 detí sa učí dištančne

V obci Malý Slivník chýba základná škola, preto tamojšie deti navštevovali školu v Terni. Tá však pre nedostatok kapacít od septembra 2025 ukončila spoločný školský obvod. Obec medzitým nezabezpečila pre žiakov náhradné miesta.

Ministerstvo školstva spolu s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove pripravilo riešenie prostredníctvom škôl v Prešove, no rodičia ho odmietli a prihlásili deti do školy v obci Tulčík, ktorá ich neprijala pre plné kapacity. Takmer 40 detí sa momentálne vzdeláva dištančne.

