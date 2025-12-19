Malá oblasť, veľký problém: V zemi sa začali objavovať obrovské diery. Hrozí, že „zhltnú“ aj domy

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Turecko zápasí s novým javom, popri zemetraseniach sa objavujú obrovské prepadliny.

Turecko čelí ďalšiemu vážnemu problému, ktorý znepokojuje obyvateľov aj odborníkov. K častým zemetraseniam a zlomom v krajine sa v posledných mesiacoch pridávajú rozsiahle prepadliny a krátery, ktoré vznikajú náhle a bez varovania. V niektorých prípadoch ide o diery hlboké desiatky až stovky metrov, schopné pohltiť polia, cesty aj budovy.

Ako píše Daily mail, zábery z vidieckych oblastí sa rýchlo šíria sociálnymi sieťami a vyvolávajú strach. Objavujú sa aj dramatické interpretácie hovoriace o apokalyptických znameniach, odborníci však upozorňujú, že príčiny sú oveľa racionálnejšie a súvisia najmä s vodou.

Najviac zasiahnutá je Konyjská nížina

Najkritickejšia situácia je v Konyjskej nížine, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poľnohospodárske regióny krajiny. Podľa tureckého úradu pre katastrofy a krízové riadenie AFAD tu evidujú najmenej 648 veľkých prepadlín.

Výskumníci z Technickej univerzity v Konyi upozorňujú, že ide len o časť problému a nestabilných lokalít je v regióne podstatne viac. Ešte pred rokom 2000 boli podobné javy skôr výnimočné. Dnes sa nové prepadliny objavujú každoročne a niektoré dosahujú priemer viac než 30 metrov. Ohrozujú však úrodnú pôdu, infraštruktúru aj bezpečnosť obyvateľov.

Sucho a nadmerné čerpanie vody sú hlavnou príčinou

Vedci sa zhodujú, že kľúčovým faktorom je extrémne sucho v kombinácii s nadmerným čerpaním podzemných vôd. Počas dlhých období bez zrážok farmári aj mestá siahajú po zásobách vody vo vápencovom podloží. Keď sa tieto zásoby vyčerpajú, podzemné dutiny sa zrútia a povrch sa prepadne. Podľa údajov NASA dosiahli turecké vodné nádrže v roku 2021 najnižšiu úroveň za posledných 15 rokov. Hladina podzemnej vody v oblasti Konyje pritom dlhodobo klesá.

Varovanie aj pre zvyšok sveta

Odborníci upozorňujú, že Turecko nie je výnimkou. Podobné riziká hrozia aj v Spojených štátoch, Ázii, na Blízkom východe či v Austrálii. Kombinácia klimatických zmien, sucha a neudržateľného hospodárenia s vodou spôsobuje, že pôda sa v niektorých regiónoch doslova stráca pod nohami.

