Majitelia Fiatu či BMW sú menej inteligentní: Na vzorke 2 000 ľudí zistili, aké majú IQ vodiči jednotlivých značiek áut

Mnohí vodiči zvyknú prevažne negatívne skúsenosti z ciest všeobecne priraďovať napríklad pohlaviu, okresu, veku, ale aj inteligencii. Pochopiteľne, len ťažko môžeme túto problematiku globalizovať a vodičov hádzať do jedného vreca iba na základe predsudkov. Bližší pohľad na dohady však môže priniesť nový výskum, ktorý sa pozrel na inteligenciu vodičov a na autá, ktoré vlastnia.

Na zaujímavé zistenia upozornil denník The Sun, ktorý vychádzal z prieskumu od Scrap Car Comparision. Na vzorke 2000 respondentov sa pokúsili skúmatelia zistiť, či môže byť spoločenská stigma o inteligencii vodičov podľa vozidla, ktoré vlastnia, pravdivá. Približne dve tisícky šoférov absolvovali štandardizované IQ testy na zistenie ich inteligencie.

Výsledky nepotešia majiteľov BMW

Do prieskumu bolo zaradených 22 značiek áut, medzi ktorými boli napríklad Škoda, Peugeot, Land Rover, BMW, ale aj Mercedes či Audi. Na základe vykonaných testov bolo vypočítané priemerné IQ vodičov jednotlivých značiek, pričom výskumníci pre zaujímavosť do výsledkov zaradili aj farbu auta, personalizované EČV a druh paliva.

Podľa zistených informácií patria medzi najinteligentnejších vodiči Škody, Suzuki a Peugeotu. Ich priemerné IQ sa pohybuje tesne okolo hranice 100, čo korešponduje s priemerným IQ celej populácie. Naopak, výsledky prieskumu nepotešia majiteľov vozidiel ako Land Rover, Fiat, BMW a Volkswagen. Hodnoty ich priemerného inteligenčného kvocientu sú na úrovni 90.

Ak by ste do výsledkovo „horšej“ skupiny tipovali aj vozidlá značiek ako Mercedes alebo Audi, najmä v prvom prípade by ste sa mýlili. Tie sa vo vytvorenom rebríčku umiestnili vyššie, ako „kolegovia“ z Nemecka (Audi na 14. mieste, Mercedes dokonca na 8. mieste).

Kompletné poradie podľa Scrap Car Comparision (od najvyššieho po najnižšie IQ):

Škoda, Suzuki, Peugeot, Mini, Mazda, Toyota, Vauxhall, Mercedes, Nissan, Seat, Citroen, Hyundai, Renault, Audi, Kia, Honda, Ford, Volvo, Volkswagen, BMW, Fiat, Land Rover.

Dobrým znakom nie je ani personalizovaná ŠPZ

Ako bolo uvedené, do prieskumu boli zaradené aj farby áut, motorizácia, či personalizovanie poznávacích značiek. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že najlepšie obstáli vodiči jazdiaci na benzínových vozidlách, najhoršie dopadli na mierne prekvapenie hybridy. Čo sa týka farieb, najinteligentnejší sú podľa prieskumu majitelia bielych a sivých aút, pod úrovňou IQ 90 skončili len zelené automobily.

Mnohí vodiči aj v našich končinách investujú do špeciálnych personalizovaných značiek. Tento prieskum nepoteší ani túto skupinu motoristov, nakoľko sa ukázalo, že majitelia takýchto vozidiel majú vo všeobecnosti nižší inteligenčný kvocient ako tí, ktorí takouto značkou nedisponujú.