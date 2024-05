Problémy na hokejových MS v Ostrave, dvaja brankári skončili v nemocnici. Hráči podľa lekára stratia 4 až 5 kg za zápas

Lotyšské médiá včera informovali, že ich brankár Kristers Gudlevskis schudol počas zápasu so Slovenskom 7 kilogramov. Podľa portálu Šport.sk zaznieva na hokejovom šampionáte v Česku netradičná téma – obrovské teplo v ostravskej hale. S tým majú mať problémy hráči a najmä brankári.

Podľa lekára slovenského hokejového tímu Pavla Lauka sa snažia maximalizovať pitný režim aj suplementáciu. „Podmienky sú naozaj extrémne, ten hráč stratí štyri až päť kilogramov za jeden zápas. To je väčšinou voda,“ prezradil pre portál a dodal, že takéto extrémne teploty ešte nezažil.

Za svoju kariéru si také teplo nepamätá

Teplo na hráčov vplýva negatívne, sú viac vyčerpaní. Podľa asistenta trénera Jána Pardavého lotyšský aj poľský gólman skončili v nemocnici. „Nepamätám si za svoju kariéru takéto teplo. Aj trénerom je veľmi teplo, aj v kabínach, aj v trénerskej miestnosti je veľmi teplo,“ povedal. Poľský brankár podľa Pardavého dostal kŕče počas zápasu a odpadol pri večeri, lotyšský Gudlevskis musel ísť do nemocnice.

Podľa Pardavého je hala ako keby viac vydýchaná. „Neviem, ako je to tu so vzduchotechnikou. Ale nemôžeme sa na to sťažovať. Je tam 44 hráčov a na ľade majú rovnaké podmienky,“ vyjadril sa.