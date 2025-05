Magda Šebestová prelomila mlčanie o láske: To, čo prezradila, doteraz pred verejnosťou skrývala

Magda Šebestová patrí medzi ženy, ktoré na prvý pohľad pôsobia, že im v živote nič nechýba. Za jej úsmevom sa ukrývajú skúsenosti, ktoré menia spôsob, ako dnes vníma lásku a vzťahy.



Podľa denníka Plus jeden deň sa bývalá Miss Slovensko v láske nespolieha na rýchle rozhodnutia. Hoci má za sebou úspešnú kariéru aj spoločný život s bývalým futbalistom Jánom Ďuricom, s ktorým vychováva dcéru Ninu, v partnerskom živote zažíva aj tichšie obdobia. V roku 2022 ukončila vzťah so známym politikom Györgym Gyimesim, s ktorým tvorila pár približne rok. Odvtedy je brunetka v tejto oblasti opatrnejšia a do médií púšťa len veľmi málo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Sebestova (@meggieseb)

Niektoré veci si radšej nechávam pre seba

Magda Šebestová už pred časom priznala, že v otázkach lásky zostáva radšej tajomná. „Už som sa poučila z minulých vzťahov, že v tejto oblasti som tajomná. A chcela by som aj zostať tajomná, lebo niekedy vyjdú na povrch informácie, ktoré sú ešte čerstvé a dvaja ľudia sa spoznávajú dlhšie obdobie a až potom možno príde to zistenie, že áno, patríme k sebe. Ja by som to nechala tak, že všetci to zistia v ten správny čas,“ prezradila v júni 2024.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Sebestova (@meggieseb)

V tom období zároveň na sociálnych sieťach zverejňovala zábery nádherných kytíc ruží, ktoré dostávala od ctiteľa. Jej fanúšikovia tak mohli len hádať, či za romantickými gestami stojí nový muž v jej živote, no jeho identita zostala zahalená.

Na bále bez partnera