Maďarsko prišlo o obrovské peniaze: Orbán ignoroval požiadavky EÚ a ľudí pripravil o miliardu

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Budapešť porušuje rôzne normy a základné hodnoty EÚ.

Maďarsko stratilo nárok na ďalšie prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) z dôvodu porušení zásad právneho štátu. Na ich uvoľnenie musela krajina do konca roka 2025 zaviesť požadované reformy, čo sa nestalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa Európskej komisie (EK) ide o viac ako miliardu eur, ktoré boli vyčlenené pre Maďarsko v rámci programov na podporu menej rozvinutých regiónov. Finančné prostriedky pôvodne určené na rok 2023 boli zmrazené, pretože Komisia na základe svojich analýz dospela k záveru, že Budapešť porušuje rôzne normy a základné hodnoty EÚ. Zistenia sa týkali napríklad nedostatkov pri zadávaní verejných zákaziek a boji proti korupcii, konfliktu záujmov, ako aj konania prokuratúry.

Hrozí podobný scenár

Ak Maďarsko naďalej nebude realizovať dostatočné reformy, v budúcnosti mu hrozí strata ďalších miliárd. Na základe mechanizmu EÚ na ochranu právneho štátu, ktorý platí od roku 2021, zmrazené finančné prostriedky prepadajú na konci druhého kalendárneho roka po roku, na ktorý boli pôvodne vyčlenené, pokiaľ Rada ministrov EÚ nezruší rozhodnutie o ich zablokovaní.

Na konci roka 2022 bolo prostredníctvom tohto mechanizmu zmrazených približne 6,3 miliardy eur z viacročného spoločného rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 určených pre Maďarsko.

