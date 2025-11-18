Má hodnotu viac ako 192 miliárd: Našli jedno z najväčších nálezísk zlata svojho druhu v dejinách krajiny

Ceny zlata sa tento rok šplhajú do astronomických výšin. Čína však trafila jackpot, keď sa na jej území poradilo nájsť masívne ložisko zlata. Odhaduje sa, že jeho hodnota môže siahať k 192 miliardám dolárov.
Ukrýva tony zlata
Ako informuje web IFL Science, nálezisko zlata, ktoré sa podarilo objaviť, je pravdepodobne jedným z najväčších v histórii krajiny. Čínske ministerstvo prírodných zdrojov oznámilo, že ložisko Dadonggou v severovýchodnej provincii Liaoning obsahuje podľa čínskych štátnych médií približne 2, 586 milióna ton zlatej rudy.
Pri priemernom obsahu 0,56 gramu na tonu to predstavuje celkom okolo 1 444 ton zlata. Niektoré médiá uvádzajú, že pri súčasných cenách by hodnota tohto ložiska mohla presiahnuť 192 miliárd dolárov. Pri náleze spojili sily viaceré spoločnosti a do roku 2027 plánujú investovať takmer 3 miliardy dolárov. Chcú tu vybudovať komplexný priemysel, ktorý zastreší všetky fázy dodávateľského reťazca od prieskumu a ťažby až po spracovanie, tavenie a výrobu.
A groundbreaking discovery in Liaodong: #China‚s thousand-ton-level, low-grade super-large gold deposit — the Dadonggou Gold Mine —has been confirmed, with total gold metal reserves of 1,444.49 tons. It is the largest single gold deposit discovered since the founding of New… pic.twitter.com/IleORjiwjZ
— Beijing Daily (@DailyBeijing) November 14, 2025
V Číne sa v posledných rokoch podarilo viacero podobných významných nálezov. V roku 2024 tamojšie úrady oznámili objav masívneho ložiska zlata v provincii Hunan v strednej Číne. Jeho hodnota sa odhaduje na 83 miliárd dolárov.
Ceny siahajú k rekordným sumám
Nie je to však náhoda. Krajina leží na križovatke viacerých tektonických dosiek, čo vedie k značnej geologickej aktivite. To vytvára podmienky potrebné na vznik ložísk zlata, ako sú hydrotermálne systémy, kde sa tekutiny obsahujúce zlato koncentrujú a zhromažďujú v žilách.
Už teraz je Čína tretím najväčším producentom zlata na svete, na päty šliape Rusku a Austrálii. Investuje pritom nemalé prostriedky, aby si udržala pozíciu na trhu. Výhodu získala Čína aj vďaka správnemu načasovaniu, čo sa nového náleziska týka. Za posledných niekoľko rokov cena zlata neustále stúpa, pričom rast je badateľný najmä od roku 2020. V októbri tohto roka dosiahla rekordnú úroveň, keď presiahla sumu viac ako 4 000 amerických dolárov za uncu (1 unca je približne 28 gramov).
Prudko stúpa aj svetový dopyt. To je okrem iného spôsobené tým, že centrálne banky zväčšujú svoje zlaté rezervy, ale aj ekonomickou neistotou. V období nestability majú inštitúcie, ale aj jednotlivci tendenciu uprednostňovať „staré dobré zlato“ ako bezpečné aktívum.
