Má hodnotu viac ako 192 miliárd: Našli jedno z najväčších nálezísk zlata svojho druhu v dejinách krajiny

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Podarilo sa objaviť skutočný poklad.

Ceny zlata sa tento rok šplhajú do astronomických výšin. Čína však trafila jackpot, keď sa na jej území poradilo nájsť masívne ložisko zlata. Odhaduje sa, že jeho hodnota môže siahať k 192 miliardám dolárov.

Ukrýva tony zlata

Ako informuje web IFL Science, nálezisko zlata, ktoré sa podarilo objaviť, je pravdepodobne jedným z najväčších v histórii krajiny. Čínske ministerstvo prírodných zdrojov oznámilo, že ložisko Dadonggou v severovýchodnej provincii Liaoning obsahuje podľa čínskych štátnych médií približne 2, 586 milióna ton zlatej rudy.

Pri priemernom obsahu 0,56 gramu na tonu to predstavuje celkom okolo 1 444 ton zlata. Niektoré médiá uvádzajú, že pri súčasných cenách by hodnota tohto ložiska mohla presiahnuť 192 miliárd dolárov. Pri náleze spojili sily viaceré spoločnosti a do roku 2027 plánujú investovať takmer 3 miliardy dolárov. Chcú tu vybudovať komplexný priemysel, ktorý zastreší všetky fázy dodávateľského reťazca od prieskumu a ťažby až po spracovanie, tavenie a výrobu.

V Číne sa v posledných rokoch podarilo viacero podobných významných nálezov. V roku 2024 tamojšie úrady oznámili objav masívneho ložiska zlata v provincii Hunan v strednej Číne. Jeho hodnota sa odhaduje na 83 miliárd dolárov.

Ceny siahajú k rekordným sumám

Nie je to však náhoda. Krajina leží na križovatke viacerých tektonických dosiek, čo vedie k značnej geologickej aktivite. To vytvára podmienky potrebné na vznik ložísk zlata, ako sú hydrotermálne systémy, kde sa tekutiny obsahujúce zlato koncentrujú a zhromažďujú v žilách.

Ilustračná foto: Pexels

Už teraz je Čína tretím najväčším producentom zlata na svete, na päty šliape Rusku a Austrálii. Investuje pritom nemalé prostriedky, aby si udržala pozíciu na trhu. Výhodu získala Čína aj vďaka správnemu načasovaniu, čo sa nového náleziska týka. Za posledných niekoľko rokov cena zlata neustále stúpa, pričom rast je badateľný najmä od roku 2020. V októbri tohto roka dosiahla rekordnú úroveň, keď presiahla sumu viac ako 4 000 amerických dolárov za uncu (1 unca je približne 28 gramov).

Prudko stúpa aj svetový dopyt. To je okrem iného spôsobené tým, že centrálne banky zväčšujú svoje zlaté rezervy, ale aj ekonomickou neistotou. V období nestability majú inštitúcie, ale aj jednotlivci tendenciu uprednostňovať „staré dobré zlato“ ako bezpečné aktívum.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac