Lukašenko vyhlásil, že protesty na Slovensku riadia Spojené štáty: Problémy sa objavia v Európe, varoval

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v nedeľu po odovzdaní svojho hlasu v prezidentských voľbách vyhlásil, že protesty na Slovensku a v Srbsku sú koordinované zo zahraničia a riadia ich Spojené štáty.

„Všetky akcie sú úplne koordinované a všetko je riadené zo Spojených štátov. Väčšina z nich je financovaná z prostriedkov Spojených štátov. Takže kto platí peniaze, ten objednáva hudbu,“ uviedol Lukašenko na margo protestov.

Doplnil tiež, že nikdy nebol proti dobrým vzťahom so Západom. Podľa neho však nie je zo strany týchto krajín záujem. „Máme sa pred nimi skloniť alebo prosiť o ich priazeň? Sme pripravení viesť dialóg s Európskou úniou, dokonca aj s tými, ktorí voči nám viedli nepriateľskú politiku,“ oznámil bieloruský prezident.

Hovorí, že jeho krajina je demokraciou

Pod vedením Donalda Trumpa USA dostanú Európsku úniu podľa Lukašenka do takej pozície, že sa nebude môcť postaviť na nohy ešte mnoho desaťročí alebo storočí, citovala ho Belta. „S príchodom Trumpa k moci to nebude Bielorusko, ktoré bude vzdorovať problémom. Problémy sa objavia v Európe,“ varoval, keď odpovedal na otázku novinára BBC.

Európa má teda podľa jeho slov len jednu možnosť, a to realizovať svoju vlastnú politiku. EÚ je silná únia a má silné hospodárstvo a menu, doplnil. Je presvedčený, že planéta bude stabilnejšia, ak bude stáť na mnohých pilieroch. „Európska únia, Spojené štáty, Čína, India, Rusko – to je mnoho pilierov, ktoré by mohli udržať našu planétu pohromade.“

Spojenec Kremľa, ktorý je pri moci už viac ako 30 rokov a podľa AFP zaviedol v krajine autoritársku vládu, dodal, že jeho krajina je demokraciou. „Na nikoho nevyvíjame nátlak a nikoho neumlčíme.“

Navrhol vypracovať spoločné kritériá hodnotenia demokracie a zjednotiť ich pre všetky krajiny. Podľa jeho slov je potrebné definovať, čo znamená demokracia. „Možno existujú nejaké kritériá demokracie? Definujme a používajme tieto kritériá na hodnotenie Spojených štátov, Británie, Bruselu a Minska. Nie je správne používať niektoré kritériá na hodnotenie nás a iné na hodnotenie ich,“ spresnil.

Podľa jeho slov je ochotný viesť dialóg s opozíciu. Za opozíciu však považuje „tých ľudí, ktorí ostali v krajine… a majú rozhodovaciu právomoc“.

Volebné miestnosti pri príležitosti prezidentských volieb v Bielorusku sa otvorili v nedeľu ráno o 8.00 miestneho času (6.00 SEČ). Ide o prvé voľby hlavy štátu od masívnych protestov po voľbách spred piatich rokov, v ktorých s prehľadom zvíťazil doterajší prezident Lukašenko. Bieloruská opozícia ich označila za zmanipulované a Lukašenkovo víťazstvo odmietlo uznať viacero štátov vrátane EÚ a USA.

Na rozdiel od volieb v roku 2020 sa v nedeľu podľa AP proti Lukašenkovi postavia iba symbolickí vyzývatelia, ktorí bieloruského lídra otvorene nekritizujú. Väčšina relevantných opozičných politikov je za mrežami, v exile alebo ich kandidatúru odmietla volebná komisia.